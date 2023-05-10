Hôm nay (10/5) tuyên án Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bạo hành bé gái 8 tuổi ở TP.HCM

Xã hội 10/05/2023 06:15

Sau gần 2 tuần xét xử và nghị án, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi) trong vụ bạo hành bé N.T.V.A. (8 tuổi, con ruột Thái) tử vong vào sáng 10/5.

Bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày 10/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM dự kiến tuyên án đối với Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ án "dì ghẻ" bạo hành bé 8 tuổi tử vong ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Trong vụ án này, Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột bé V.A) bị truy tố tội "Hành hạ người khác" và tội "Che giấu tội phạm", đồng thời Thái bị VKS Cấp cao tại TP.HCM đề nghị giữ nguyên mức án 8 năm tù như tòa sơ thẩm đã tuyên.

Trước đó, vào ngày 28/4, đại diện Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM đề nghị tòa bác kháng cáo của phía bị hại vì không có căn cứ xác định bị cáo Thái có vai trò đồng phạm tội giết người.

Theo vị đại diện VKS, các tổn thương trước ngày 12/12/2021 không gây ra cái chết của cháu V.A. Trích xuất camera và điện thoại của bị cáo Thái vào ngày 12/12/2021 thể hiện bị cáo Thái không tham gia hành hạ cháu V.A. và đã can ngăn bị cáo Trang đánh cháu”.

Ngoài ra, Phân viện kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM đã có văn bản từ chối giám định pháp y vào các ngày 7,10,11,12 tháng 12/2012, vì vậy, không có cơ sở để xem xét kháng cáo của đại diện bị hại.  Việc xác định Thái có đồng phạm với Trang hay không, qua các chứng cứ và việc xét hỏi các bị cáo cho thấy nguyên nhân cái chết của bé V.A. là do phù phổi cấp, sốc chấn thương; thời điểm bé V.A. bị đánh gây ra vết thương tử vong, Thái không có mặt.

Sau khi VKS đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Thái, nói lời sau cùng, bị cáo Thái tỏ ra ăn năn, hối hận về hành vi của mình.

Hôm nay (10/5) tuyên án Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bạo hành bé gái 8 tuổi ở TP.HCM - Ảnh 1
Nguyễn Kim Trung Thái trong phiên tòa phúc thẩm ngày 28/4 - Ảnh: Minh Thư

Ngày 25/11/2022, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang mức án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội hành hạ người khác, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái nhận mức án 3 năm tù về tội Hành hạ người khác, 5 năm tù về tội che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.

Bản án sơ thẩm thể hiện Trang có quan hệ tình cảm với Thái sau khi người đàn ông này ly hôn. Thời gian sống chung tại căn hộ chung cư, Thái giao con gái là N.T.V.A. (8 tuổi) cho Trang chăm sóc. Sau đó, Trang đặt mua roi mây để dạy dỗ con riêng của Thái. Khi roi bị gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ dài 90 cm và bắt V.A. quỳ gối trong chuồng chó.

Ngày 7/12/2021, Trang bắt bé V.A. quỳ gối, 2 tay giơ lên cao rồi dùng roi đánh bé. Ngồi trên giường chứng kiến sự việc, Thái chửi mắng, bắt bé V.A. phải quỳ gối học bài. Liên tiếp từ ngày 7/12 đến ngày 12/12/2021, chứng kiến Trang nhiều lần đánh đập, hành hạ bé V.A. nhưng Thái không can ngăn, mà còn tham gia cùng Trang đánh đập, hành hạ bé A..

Ngoài ra, Trang đã dùng hung khí nguy hiểm đánh đập vào vùng trọng yếu của V.A. trong gần 4 giờ khiến cháu bé tử vong, còn Thái là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bé V.A., nhìn thấy Trang đánh và hành hạ nhiều ngày, nhiều giờ nhưng vẫn thờ ơ, không ngăn cản hay có hành động nào bảo vệ, che chở cho con mình.

Ngày 22/12/2021, sau khi biết Trang đánh bé A. tử vong, Thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera xóa toàn bộ dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.

Luật sư của bé gái 8 tuổi lên tiếng 'đanh thép' trước ngày tuyên án của Nguyễn Kim Trung Thái

Luật sư của bé gái 8 tuổi lên tiếng 'đanh thép' trước ngày tuyên án của Nguyễn Kim Trung Thái

Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM sẽ tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi) trong vụ bạo hành bé N.T.V.A. (8 tuổi, con ruột Thái) tử vong vào sáng 10/5.

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