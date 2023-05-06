Nghệ An: Hai bé gái tử vong thương tâm khi đi bắt ốc ở khe suối

Xã hội 06/05/2023 22:36

Trong khi xuống khe bắt cá, hai thanh niên địa phương đã phát hiện 2 em học sinh đuối nước dưới khe.

Theo thông tin từ báo Nghệ An, ông Lữ Văn Đương - Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn vừa cho biết, khoảng 16h30 ngày 6/5, hai người thanh niên đi bắt cá tại bản Thanh Lâm đã phát hiện 2 bé gái bị đuối nước dưới khe.

Nạn nhân là cháu Vi Thị Hải A. (SN 2011) học sinh lớp 6, Trường THCS Kim Lâm 2 và cháu Kha Thị Thảo X. (SN 2012) học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Kim Lâm. Cả 2 cháu đều ở bản Thanh Lâm, xã Thanh Sơn.

Nghệ An: Hai bé gái tử vong thương tâm khi đi bắt ốc ở khe suối - Ảnh 1
 Trong khi xuống khe bắt cá, hai thanh niên địa phương đã phát hiện 2 em học sinh đuối nước dưới khe - Ảnh minh họa: Internet

Ông Đương cho biết thêm, theo người nhà các cháu, chiều nay 2 cháu rủ nhau đi bắt ốc ở dưới khe gần nhà. Hai cháu đều biết bơi, nhưng không hiểu sao lại bị đuối nước. Sau khi phát hiện, thi thể của hai cháu đã được đưa về nhà để làm thủ tục mai táng.

 

Theo thông tin từ báo Pháp luật và xã hội, sau khi nhận được thông tin, cán bộ xã Thanh Sơn đã đến chia buồn, động viên gia đình, đồng thời cắt cử lực lượng hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Ngoài ra, gia đình hai nạn nhân ở cạnh nhau, hoàn cảnh đều rất khó khăn.

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Khi được đồng nghiệp và người dân phát hiện, cô Mai Thị Yến vẫn ôm chặt bé N.K.T vào lòng để bảo vệ con khỏi va chạm.

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