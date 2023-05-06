Hà Nội: Cháu bé mất tích khi rơi xuống hồ nước công viên trong khu đô thị

Xã hội 06/05/2023 17:48

Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm một cháu bé bị rơi xuống hồ nước công viên, tại một khu đô thị ở quận Nam Từ Liêm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều ngày 6/5, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm một cháu bé bị rơi xuống hồ nước công viên, tại một khu đô thị ở quận Nam Từ Liêm.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày. Tới thời điểm 16h20 cùng ngày, cảnh sát vẫn đang tích cực tìm kiếm cháu bé. Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, điều động khoảng 20 cán bộ chiến sỹ xuống hiện trường để phục vụ việc tìm kiếm nạn nhân.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định cháu bé còn sống hay đã tử vong. Lực lượng cứu hộ đang tích cực lặn tìm cháu bé.

Hà Nội: Cháu bé mất tích khi rơi xuống hồ nước công viên trong khu đô thị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, một vụ việc tương tự xảy ra vào ngày 17/11/2012, tại hồ nước trong công viên Cầu Giấy, phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội). 2 cháu bé khoảng 11 tuổi đến gần hồ nước trong công viên chơi, không may cả hai bị trượt chân rơi xuống hồ. Một cháu may mắn được cứu vớt kịp thời trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, cháu còn lại (tên Huy) bị đuối nước chìm nghỉm.

Tại thời điểm đó, trong công viên rất đông người nên khi nghe thấy tiếng hô hoán, kêu cứu, nhiều người dân đã nhảy xuống hồ, bằng mọi cách tìm kiếm cứu cháu bé nhưng đều vô ích. Hàng trăm người dân đã có mặt tại khu vực hồ ngóng tin cháu bé không may bị đuối nước.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, cháu bé đã được lực lượng cứu hộ vớt lên, khẩn trương tiến hành hô hấp nhân tạo, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, thời gian cháu bé chìm dưới lòng hồ quá lâu nên cháu đã tử vong.

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