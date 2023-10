Danh tính người phụ nữ 5 lần ra tay phóng hỏa chung cư ở TP.HCM

Theo thông tin từ Zing, Công an huyện Nhà Bè đang tạm giữ một phụ nữ, là nghi can gây ra vụ phóng hỏa tại sảnh block B, chung cư Phú Hoàng Anh, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển. Cụ thể, vào lúc 2h36 sáng 6/5, người phụ nữ mang xăng vào khu vực block B đổ rồi phóng hỏa.

Vì chung cư này đã 4 lần bị phóng hỏa nên Công an huyện Nhà Bè đã cử tổ công tác túc trực tại đây để phối hợp với bảo vệ vây bắt đối tượng. Khi đám cháy bùng phát, người phụ nữ chạy ra xe máy dựng ngoài đường đã cắm sẵn chìa khóa định lên xe nổ máy tháo chạy thì tổ công tác phối hợp với bảo vệ vây bắt và khống chế được đưa về trụ sở. Đám cháy được dập tắt, việc bắt được nghi phạm ban đầu khiến cư dân ở chung cư Phú Hoàng Anh như trút được gánh nặng vì thời gian dài nơm nớp lo sợ chung cư bị phóng hỏa đe dọa đến sự an toàn của họ.

Vụ phóng hỏa gần đây nhất là ngày 13/4 - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Sự lo lắng của dân cư cũng có lý do của nó bởi 4 lần trước 3 lần các đối tượng phóng hỏa ở sảnh chung cư, 1 lần phóng hỏa gần khu vực hầm để xe nơi có hàng trăm phương tiện của cư dân đậu ở đây. Vụ gần nhất xảy ra vào rạng sáng ngày 13/4, camera ghi rõ được nhân dạng của nghi can phóng hỏa. Sau khi nghi can bị bắt, Ban quản trị và ban quản lý chung cư, bảo vệ và cư dân của chung cư Phú Hoàng Anh đã có buổi gặp gỡ, thăm hỏi, cảm ơn và tặng quà cán bộ chiến sĩ Công an huyện Nhà Bè khi có thời gian dài phối hợp cùng bảo vệ chung cư để xử lý vụ việc.

Hình ảnh nghi can chế xăng phóng hỏa tại sảnh chung cư Phú Hoàng Anh lúc 2h36 ngày 6/5 - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, phía Công an huyện Nhà Bè thông tin sơ bộ về vụ việc đồng thời cho biết đã nắm được nguyên nhân dẫn đến việc chung cư nhiều lần bị phóng hỏa. Công an huyện Nhà Bè nghi ngờ nghi can trên chỉ là người được thuê mướn để thực hiện hành vi trên nên tiếp tục điều tra, làm việc với những người liên quan để làm rõ mục đích phóng hỏa và có biện pháp xử lý trong thời gian tới.

Sau vụ việc, cư dân tại chung cư Phú Hoàng Anh mong muốn Công an sớm điều tra ra chân tướng những người đứng sau các vụ phóng hỏa, bởi họ lo sợ việc phóng hỏa tại gần khu vực hầm giữ xe nếu không phát hiện kịp thời sẽ là thảm họa .