Lực lượng chức năng phường Tân Vạn (TP Biên Hòa, Đồng Nai) nhận tin báo có một bé gái 12 tuổi tắm sông Đồng Nai bị đuối nước chìm mất tích.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào tối ngày 5/5, Công an phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa, Đồng Nai vừa bàn giao thi thể nạn nhân bị đuối nước cho gia đình lo hậu sự. Nạn nhân bị đuối nước tử vong là em N.T.T.D. (12 tuổi, ngụ ở TP.Biên Hòa).

Cụ thể, vào chiều ngày 5/5, Công an phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa nhận tin báo có 1 bé gái đuối nước mất tích trên sông Đồng Nai. Ngay sau đó, công an và các lực lượng chức năng khác cùng người dân địa phương đã cùng nhau tìm kiếm đồng thời báo tin cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Đồng Nai) nhờ hỗ trợ.

Trong lúc tắm ở sông Đồng Nai, cháu D. (12 tuổi) đã bị đuối nước, chìm xuống sông - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã cử 4 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 ca nô trực tiếp xuống hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Khoảng 1 tiếng sau, lực lượng cứu nạn tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho chính quyền địa phương.

Các nhân chứng cho biết, cháu D. đến khu vực sông Đồng Nai để tắm cùng một số bạn khác. Khi đang tắm, cháu D. bất ngờ bị đuối nước chìm mất tích.

Ngoài ra, gia đình D. có hoàn cảnh khó khăn, cả nhà ở trọ để bố mẹ đi làm thuê tại địa phương. Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được xác minh, điều tra.

