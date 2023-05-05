Nữ giáo viên cắm bản rơi xuống vực sâu Hà Giang tử vong thương tâm

Xã hội 05/05/2023 18:54

Đi xe máy tới trường sau kì nghỉ lễ 30/4-1/5, cô giáo Mai Thị Y. gặp sự cố nên rơi xuống vực dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 5/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND huyện Yên Minh (Hà Giang) cho biết, trên địa bàn xã Đường Thượng vừa xảy ra vụ việc một nữ giáo viên Trường mầm non Đường Thượng bị rơi xuống vực sâu tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 16h ngày 3/5, cô giáo Mai Thị Y. (giáo viên Trường Mầm non Đường Thượng) cùng chồng và con nhỏ quay trở lại trường học sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Trên đường đi, xe máy chở gia đình cô Y. gặp sự cố rơi xuống vực.

Điểm xảy ra tai nạn cách trường học 2km. Đồng nghiệp và người dân phát hiện đã nhanh chóng ứng cứu, đưa cô Y. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Do bị thương quá nặng, cô Y. tử vong vào tối cùng ngày.

Nữ giáo viên cắm bản rơi xuống vực sâu Hà Giang tử vong thương tâm - Ảnh 1
Nữ giáo viên cắm bản tử vong trên đường tới trường - Ảnh: Báo Lao Động

Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Tuyên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Minh, cho biết, chồng cô Y. cũng là giáo viên tiểu học tại xã Đường Thượng. Cô Y. quê ở huyện Bắc Quang, Hà Giang; chồng quê Phú Thọ. Thời điểm xảy ra sự việc, chồng cô Y. đèo vợ cùng con nhỏ đi vào điểm trường trong xã, tuy nhiên khi gần tới nơi thì xe bị rơi xuống vực, cô Y. tử vong sau đó, chồng cô bị thương nặng, phải cắt một bên thận, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Rất may cháu nhỏ không bị thương nặng.

Theo thông tin từ VTC News, cô giáo Mai Thị Y. quê gốc huyện Bắc Quang, Hà Giang, xung phong lên dạy học tại điểm trường xã Đường Thượng từ năm 2010. Chồng cô cũng dạy học tại trường Tiểu học Đường Thượng.

UBND huyện Yên Minh chỉ đạo phòng GD&ĐT phối hợp với trường học chung tay lo tang sự cho cô Mai Thị Yến, đồng thời động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn.

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