Danh tính thi thể người phụ nữ dưới rãnh nước trong vườn trái cây Củ Chi

Xã hội 05/05/2023 17:05

Công an Củ Chi cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ một phụ nữ tử vong dưới rãnh nước trong vườn trái cây trên địa bàn xã Trung An.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 5/5, Công an huyện Củ Chi đang phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường trong vườn trái cây.

Cụ thể, sáng ngày 5/5, người dân đi thăm vườn trái cây nằm trên đường Nguyễn Thị Lèn (xã Trung An, huyện Củ Chi) thì tá hỏa phát hiện một người phụ nữ tử vong ở rãnh nước, trên bụng có vết máu nên trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra, làm rõ.

Danh tính thi thể người phụ nữ dưới rãnh nước trong vườn trái cây Củ Chi - Ảnh 1
Lực lượng chức năng phong tỏa quanh khu vực hiện trường - Ảnh: Báo Thanh Niên
Danh tính thi thể người phụ nữ dưới rãnh nước trong vườn trái cây Củ Chi - Ảnh 2
Con dao dính máu tìm được gần thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Tiền Phong
Danh tính thi thể người phụ nữ dưới rãnh nước trong vườn trái cây Củ Chi - Ảnh 3
Vườn trái cây xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Bước đầu, nạn nhân được xác định là bà N.T.H.Y., 50 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một số vật dụng gần thi thể nạn nhân như: một con dao, một gói thuốc lá, một đôi dép, một mũ lưỡi trai…

 

 

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, người thân nạn nhân cho biết, bà Y. làm công việc nội trợ và hiện đang sinh sống cùng 3 người con trai tại căn nhà, cách vườn trái cây khoảng 4km. Lúc sáng, con trai đầu của chị Y. thông báo sự việc nên chúng tôi có mặt tại vườn trái cây nhưng công an chưa cho vào bên trong để nhìn mặt. Chị Y. sống hiền lành, không mâu thuẫn với ai và cũng không hút thuốc.

 

Theo chị P., hôm qua bà Y. rời nhà đi công việc nhưng tối không về và đến sáng nay thì phát hiện thi thể ở trong vườn trái cây. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

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