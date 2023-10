Công an Củ Chi cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ một phụ nữ tử vong dưới rãnh nước trong vườn trái cây trên địa bàn xã Trung An.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 5/5, Công an huyện Củ Chi đang phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường trong vườn trái cây. Cụ thể, sáng ngày 5/5, người dân đi thăm vườn trái cây nằm trên đường Nguyễn Thị Lèn (xã Trung An, huyện Củ Chi) thì tá hỏa phát hiện một người phụ nữ tử vong ở rãnh nước, trên bụng có vết máu nên trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra, làm rõ. Lực lượng chức năng phong tỏa quanh khu vực hiện trường - Ảnh: Báo Thanh Niên Con dao dính máu tìm được gần thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Tiền Phong Vườn trái cây xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong Bước đầu, nạn nhân được xác định là bà N.T.H.Y., 50 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một số vật dụng gần thi thể nạn nhân như: một con dao, một gói thuốc lá, một đôi dép, một mũ lưỡi trai… Theo thông tin từ báo Thanh Niên, người thân nạn nhân cho biết, bà Y. làm công việc nội trợ và hiện đang sinh sống cùng 3 người con trai tại căn nhà, cách vườn trái cây khoảng 4km. Lúc sáng, con trai đầu của chị Y. thông báo sự việc nên chúng tôi có mặt tại vườn trái cây nhưng công an chưa cho vào bên trong để nhìn mặt. Chị Y. sống hiền lành, không mâu thuẫn với ai và cũng không hút thuốc. Theo chị P., hôm qua bà Y. rời nhà đi công việc nhưng tối không về và đến sáng nay thì phát hiện thi thể ở trong vườn trái cây. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý. Tình tiết bất ngờ trong vụ phi công người Việt nghi dương tính với ma túy Các cơ quan chuyên môn vẫn đang tiếp tục xét nghiệm, đánh giá, phân tích bằng các phương pháp khác nhau để có thể đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc một phi công nghi dương tính với ketamine. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-thi-the-nguoi-phu-nu-duoi-ranh-nuoc-trong-vuon-trai-cay-cu-chi-578793.html Theo Minh Thư (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-thi-the-nguoi-phu-nu-duoi-ranh-nuoc-trong-vuon-trai-cay-cu-chi-578793.html