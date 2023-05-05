Tình tiết bất ngờ trong vụ phi công người Việt nghi dương tính với ma túy

Xã hội 05/05/2023 16:35

Các cơ quan chuyên môn vẫn đang tiếp tục xét nghiệm, đánh giá, phân tích bằng các phương pháp khác nhau để có thể đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc một phi công nghi dương tính với ketamine.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, phi công P.H.D. được xác định có kết quả nghi ngờ dương tính với các chất ma tuý là cơ trưởng của một chuyến bay của hãng Vietnam Airlines.

Cụ thể, vào ngày 25/4, Trạm y tế của đoàn bay 919 đã thực hiện kiểm tra sức khỏe đối với phi công P.H.D, trước chuyến bay VN578 nhưng phi công D từ chối kiểm tra chất gây nghiện. Cùng ngày, Trạm y tế đã phối hợp với đội bay A321 đưa phi công D đến văn phòng để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả bước đầu cho thấy phi công D dương tính với chất ma tuý.

Liên quan vụ việc, đại diện truyền thông hãng Vietnam Airlines cho biết việc một số trang mạng đưa ra một phần báo cáo chuyên môn của bộ phận Y tế của Đoàn Bay 919 với mẫu xét nghiệm ban đầu của một phi công D chỉ là kết quả nghi ngờ liên quan đến thành phần chất cấm sử dụng.

Hiện tại, các cơ quan chuyên môn vẫn đang tiếp tục xét nghiệm, đánh giá, phân tích bằng các phương pháp khác nhau để có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Tình tiết bất ngờ trong vụ phi công người Việt nghi dương tính với ma túy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hãng hàng không đã báo cáo sơ bộ ban đầu về vụ việc phi công P.H.D của Đoàn bay 919 ngày 27/4 bị xác định dương tính với ketamine và hãng tạm đình chỉ công tác với phi công này để xác minh, làm rõ.

Ông Thắng cho biết, theo báo cáo của hãng hàng không, sau biên bản ban đầu của trung tâm y tế đoàn bay về việc phi công bị xác định dương tính với ketamine, hãng đã cho tạm dừng bay với phi công để tiếp tục các bước tiếp theo.

Cũng theo ông Thắng, Cục Hàng không đang tổ chức cho xét nghiệm tại bệnh viện trước khi có kết luận cuối cùng cũng như hình thức xử lý (nếu có). Trường hợp kết quả cho thấy phi công này có sử dụng chất cấm, theo quy định hiện hành sẽ thu hồi giấy phép lái máy bay vĩnh viễn.

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