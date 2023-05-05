Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại cha và chú ruột ở An Giang

Xã hội 05/05/2023 15:37

Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Lâm Hoài Ân (18 tuổi, ngụ thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, vào ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Lâm Hoài Ân để điều tra về hành vi giết người. Ân là nghi phạm dùng dao đâm tử vong cha và chú ruột chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ.

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại cha và chú ruột ở An Giang - Ảnh 1
Đối tượng Lâm Hoài Ân khai nhận tại Cơ quan Công an - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam 

Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 3/5, ông Lâm Hoàng S. (43 tuổi, là cha ruột của Lâm Hoài Ân) cùng 2 em ruột là Lâm Viết T. (40 tuổi), Lâm Thanh T. (36 tuổi) và bạn là Dương Hữu T. (32 tuổi, cùng trú tại khóm Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tổ chức nhậu tại nhà.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Ân đi uống cà phê về tới thì xảy ra mâu thuẫn với cha và chú T. dẫn đến xô xát. Ân bị đánh nên bỏ chạy. Một lúc sau, Ân rủ bạn là Dương Văn Hiền (19 tuổi), Nu Tánh Linh (17 tuổi, cùng trú tại địa phương) đi trên 1 xe máy có thủ sẵn dao tự chế quay lại bàn nhậu để Ân giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến gần nhà bà ngoại, Ân thấy bố và các chú Lâm Viết Tiền, Lâm Thanh Toản và anh Dương Hữu Thanh đang đứng ngoài đường có cầm hung khí. Lập tức Ân xuống xe, cầm theo dao chạy đến đâm ông Lâm Viết Tiền tử vong tại chỗ, đâm ông Lâm Hoàng Sang trúng tay, té ngã xuống đất. Không dừng lại đó, Ân tiếp tục cầm dao đuổi đánh ông Lâm Thanh Toản và anh Dương Hữu Thanh. Bị anh Dương Hữu Thanh giật lấy dao, Ân cùng Hiền và Linh bỏ chạy khỏi hiện trường. Ông Lâm Hoàng Sang được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại cha và chú ruột ở An Giang - Ảnh 2
Hung khí gây án thu giữ tại hiện trường - Ảnh: Báo An Giang
Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại cha và chú ruột ở An Giang - Ảnh 3
Đối tượng đâm chết cha và chú ruột do mâu thuẫn gia đình - Ảnh: Báo An Giang

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an huyện Thoại Sơn chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng phối hợp với Công an thị trấn Óc Eo bảo vệ hiện trường, tiến hành truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 7 giờ ngày 4/5, Công an huyện Thoại Sơn đã bắt giữ Ân khi đang lẩn trốn tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, Lâm Hoài Ân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lực lượng Công an đã mời Dương Văn Hiền và Nu Tánh Linh đến trụ sở làm việc, tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

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