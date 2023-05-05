Con rể đâm mẹ vợ nhập viện ở Bắc Giang: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Xã hội 05/05/2023 13:47

Công an TP Bắc Giang ghi lời khai nhân chứng, người bị hại và đưa đối tượng Phạm Hồng Việt (SN 1972) về trụ sở làm việc.

Theo thông tin từ báo Gia đình và xã hội, vào ngày 5/5, Công an TP. Bắc Giang (Bắc Giang) cho biết, vào khoảng 15h30 ngày 4/5, đã tiếp nhận tin báo về việc tại số nhà 131 đê Châu Xuyên, phường Lê Lợi, xảy ra vụ cố ý gây thương tích.

Ngay sau đó, công an đã tới khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng, người bị hại và đưa đối tượng Phạm Hồng Việt (SN 1972, ở phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) về trụ sở làm việc.

Con rể đâm mẹ vợ nhập viện ở Bắc Giang: Tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 1
Đối tượng Phạm Hồng Việt - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, qua điều tra, công an xác định nội dung sự việc như sau: Năm 2010, Phạm Hồng Việt kết hôn với chị Quán Thị Yến (SN 1974, trú tại 131 đê Châu Xuyên, phường Lê Lợi, TP. Bắc Giang). Chị Yến có mẹ là bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1939) ở cùng địa chỉ trên.

Năm 2021, Việt bị TAND TP. Bắc Giang xử phạt 24 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Việt chấp hành án tại Trại giam Nam Hà, đến ngày 3/5 ra trại và về nhà bà Cúc nhưng bị đuổi ra khỏi nhà không cho ở. Tối 3/5, Việt phải ngủ ở gầm cầu.

Đến khoảng 15h ngày 4/5, Việt đến Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang để thăm mẹ Việt là bà Lê Thị Nhâm đang bị tạm giam tại đây, nhưng không được gặp. Sau đó Việt về nhà bà Cúc, thấy bà ngồi ở bếp quay lưng ra cửa, Việt yêu cầu đưa sổ hộ khẩu cho mình.

Lúc này, bà Cúc trả lời “không biết để sổ hộ khẩu ở đâu”. Việt bức xúc vì bị bà đuổi ra khỏi nhà nên đã lấy dao nhọn (dạng dao gọt hoa quả, dài khoảng 30cm) để trong ống đựng dao đâm 2 nhát vào vùng lưng bà Cúc. Bà Cúc được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

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