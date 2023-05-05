NÓNG: Tạm đình chỉ một phi công Việt Nam nghi vấn dương tính với chất cấm

Xã hội 05/05/2023 12:04

Vào ngày 5/5, lãnh đạo Cục Hàng không cho biết, một hiện phi công có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm đã bị Vietnam Airlines tạm đình chỉ bay.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo Cục Hàng không, hiện phi công có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm đã bị Vietnam Airlines tạm đình chỉ bay. Cục Hàng không đang tổ chức cho kiểm tra chính thức tại bệnh viện, trước khi có kết luận cuối cùng cũng như hình thức xử lý (nếu có).

Trường hợp kết luận cuối cùng cho thấy phi công này có sử dụng chất cấm sẽ bị thu hồi giấy phép lái máy bay vĩnh viễn, theo thông tư số 46/2013 của bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không.

Bên cạnh đó, đại diện Cục Hàng không cho rằng vẫn cần phải có những bước xác minh chuyên sâu về y tế vì với kết quả kiểm tra ban đầu, có trường hợp đang dương tính nhưng sau đó lại âm tính, hoặc có thể có người đang sử dụng các loại thuốc chữa bệnh với các sản phẩm phụ liên quan đến chất được xét nghiệm.

Cục Hàng không cũng đang tổ chức cho xét nghiệm chính thức tại bệnh viện trước khi có kết luận cuối cùng cũng như hình thức xử lý (nếu có). Trường hợp kết quả cho thấy phi công này có sử dụng chất cấm, theo quy định hiện hành sẽ thu hồi giấy phép lái máy bay vĩnh viễn.

NÓNG: Tạm đình chỉ một phi công Việt Nam nghi vấn dương tính với chất cấm - Ảnh 1
Một hiện phi công có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm đã bị Vietnam Airlines tạm đình chỉ bay - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Vietnamnet+/Tin tức thông tấn xã Việt Nam, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một văn bản của trạm y tế Đoàn bay 919 ngày 27/4, báo cáo về việc kiểm tra chất gây nghiện của phi công P.H.D. 1. Dựa theo nội dung văn bản, ngày 25/4, trạm y tế thực hiện kiểm tra sức khỏe phi công P.H.D.1, đội bay A321 trước chuyến bay nhưng phi công D.1 từ chối kiểm tra chất gây nghiện.

Cùng ngày, trạm y tế đã phối hợp với đội bay A321 đưa phi công D.1 đến văn phòng Medlatec 141 Ngô Gia Tự (quận Long Biên, Hà Nội) để lấy xét nghiệm chất gây nghiện chuyên sâu cho phi công này. Tại đây, trạm y tế cũng thực hiện test nhanh chất gây nghiện qua nước tiểu, kết quả mẫu nước tiểu của phi công này dương tính với chất ketamine.

Ngày 26/4, Bệnh viện Medlatec trả kết quả xét nghiệm làm theo phương pháp sắc ký-quang phổ khối của phi công D.1 cho thấy có tìm thấy ketamine.

Phi công D.1 có đưa đến 2 thuốc giảm đau đang uống (không có đơn của bác sĩ). Tuy nhiên, hoạt chất trong thuốc giảm đau không có thành phần giống ketamine, trong quá trình chuyển hóa trong cơ thể cũng không tạo thành ketamine./.

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