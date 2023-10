Theo thông tin từ báo Thanh Niên, liên quan vụ việc người mẹ cùng 3 con bị bạo hành ở P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa), ngày 4/5, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ P.Long Bình Tân, cho biết, hội phụ nữ đã gặp bà Nguyễn Thị Y. để tìm hiểu vụ việc. Các vấn đề liên quan đến chuyện bạo hành thì chờ kết luận của Công an TP.Biên Hòa. Hội phụ nữ phường đã liên hệ với khu phố và chủ nhà trọ nơi bà Y. cùng các cháu đang ở, cắt cử người trực; phối hợp chủ nhà trọ canh chừng để bảo vệ an toàn cho mẹ con bà Y., tránh tình trạng người chồng đến gây rối hoặc hành hung.

Bên cạnh đó, thượng tá Huỳnh Yên Nam, Trưởng công an TP.Biên Hòa thông tin, cơ quan chức năng đã nhận được hồ sơ và báo cáo từ phía Công an P.Long Bình Tân. Vụ việc này còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ chứ không đơn thuần chỉ là hành vi hành hung. Do vậy, Công an TP.Biên Hòa tiếp tục thu thập thông tin để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.