Diễn biến MỚI trong vụ người mẹ cùng 3 con bị chồng bạo hành ở Đồng Nai

Xã hội 05/05/2023 11:41

Vào ngày 5/5, công an TP. Biên Hòa đã thông tin thêm về vụ việc người mẹ cùng 3 con ở P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, (Đồng Nai) bị bạo hành.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, liên quan vụ việc người mẹ cùng 3 con bị bạo hành ở P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa), ngày 4/5, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ P.Long Bình Tân, cho biết, hội phụ nữ đã gặp bà Nguyễn Thị Y. để tìm hiểu vụ việc. Các vấn đề liên quan đến chuyện bạo hành thì chờ kết luận của Công an TP.Biên Hòa. Hội phụ nữ phường đã liên hệ với khu phố và chủ nhà trọ nơi bà Y. cùng các cháu đang ở, cắt cử người trực; phối hợp chủ nhà trọ canh chừng để bảo vệ an toàn cho mẹ con bà Y., tránh tình trạng người chồng đến gây rối hoặc hành hung.

Bên cạnh đó, thượng tá Huỳnh Yên Nam, Trưởng công an TP.Biên Hòa thông tin, cơ quan chức năng đã nhận được hồ sơ và báo cáo từ phía Công an P.Long Bình Tân. Vụ việc này còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ chứ không đơn thuần chỉ là hành vi hành hung. Do vậy, Công an TP.Biên Hòa tiếp tục thu thập thông tin để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Diễn biến MỚI trong vụ người mẹ cùng 3 con bị chồng bạo hành ở Đồng Nai - Ảnh 1
Bà Y. tố bị chồng nhiều lần bạo hành, đánh bầm tím vùng mặt - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 2/5, đại diện UBND phường Long Bình Tân (TP Biên Hoà) cho biết việc gia đình bà Nguyễn Thị Y. (44 tuổi) và ông Lê Anh Đ. bất hoà xảy ra từ khá lâu. Mỗi khi vợ chồng mâu thuẫn, bà Y gọi cho công an phường tới giải quyết. 

Theo bà Nguyễn Thị Y, bà và chồng kết hôn đến nay được 20 năm, có 3 con gồm 2 gái, 1 trai. Trong thời gian dài, bà thường xuyên bị xúc phạm, chửi bới, đánh đập thâm tím cơ thể, mắt mũi bầm dập, lệch xương hàm. Có tuần bị đánh tới 3 lần, phải nhập viện.

Diễn biến MỚI trong vụ người mẹ cùng 3 con bị chồng bạo hành ở Đồng Nai - Ảnh 2
Người phụ nữ 44 tuổi cùng con gái 16 tuổi nhiều lần cầu cứu công an phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà (Đồng Nai) vì bị chồng bạo hành phải nhập viện - Ảnh: Báo người Lao Động

Ngoài ra, bà Y. chia sẻ thêm, không chỉ bạo hành vợ, chồng bà còn khủng bố tinh thần các con. Gần đây, cháu gái thứ hai (16 tuổi) bị ông Đ. đấm thẳng vào mắt, máu chảy đầy mặt. Trước đó, con gái lớn (20 tuổi) đang học đại học bị cha đánh đập, chửi bới, đuổi ra khỏi nhà. Hiện cháu phải thuê nhà trọ tại TP Thủ Đức để ở. Đứa con trai út (10 tuổi) tâm lý bị rối loạn, đêm ngủ thường xuyên khóc. Cả bốn mẹ con sống trong sợ hãi, hoảng loạn tinh thần. Lo cho sự an toàn của các con nên bà Y. đã thuê nhà trọ để 3 mẹ con sống.

Trong khi đó, chồng bà Y. thừa nhận gia đình ông có lục đục nhưng không phải thường xuyên. Chuyện xô xát cũng có vài lần nhưng đã qua lâu rồi. Theo ông Đ. lần gần đây nhất là giữa ông với cô con gái thứ 2 có tranh luận về việc ngủ của đứa con trai, sau đó thì có sự giằng co. Ông lỡ tay va trúng mắt kính của cháu, mắt kính bể làm mắt cháu bị chảy máu.

Cảnh báo lừa đảo 'tour du lịch giá rẻ' trên mạng khiến nhiều người mất tiền oan

Cảnh báo lừa đảo 'tour du lịch giá rẻ' trên mạng khiến nhiều người mất tiền oan

Công an TP.Đà Nẵng phát thông báo tìm bị hại của đối tượng lừa đảo bán các tour, vé máy bay, book phòng khách sạn… để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Người mẹ cùng 3 con bị bạo hành tin nóng tin moi bạo lực gia đình

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 1 giờ 13 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 2 giờ 42 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt