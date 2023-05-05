Vào ngày 5/5, công an TP. Biên Hòa đã thông tin thêm về vụ việc người mẹ cùng 3 con ở P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, (Đồng Nai) bị bạo hành.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, liên quan vụ việc người mẹ cùng 3 con bị bạo hành ở P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa), ngày 4/5, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ P.Long Bình Tân, cho biết, hội phụ nữ đã gặp bà Nguyễn Thị Y. để tìm hiểu vụ việc. Các vấn đề liên quan đến chuyện bạo hành thì chờ kết luận của Công an TP.Biên Hòa. Hội phụ nữ phường đã liên hệ với khu phố và chủ nhà trọ nơi bà Y. cùng các cháu đang ở, cắt cử người trực; phối hợp chủ nhà trọ canh chừng để bảo vệ an toàn cho mẹ con bà Y., tránh tình trạng người chồng đến gây rối hoặc hành hung. Bên cạnh đó, thượng tá Huỳnh Yên Nam, Trưởng công an TP.Biên Hòa thông tin, cơ quan chức năng đã nhận được hồ sơ và báo cáo từ phía Công an P.Long Bình Tân. Vụ việc này còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ chứ không đơn thuần chỉ là hành vi hành hung. Do vậy, Công an TP.Biên Hòa tiếp tục thu thập thông tin để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bà Y. tố bị chồng nhiều lần bạo hành, đánh bầm tím vùng mặt - Ảnh: Báo Thanh Niên Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 2/5, đại diện UBND phường Long Bình Tân (TP Biên Hoà) cho biết việc gia đình bà Nguyễn Thị Y. (44 tuổi) và ông Lê Anh Đ. bất hoà xảy ra từ khá lâu. Mỗi khi vợ chồng mâu thuẫn, bà Y gọi cho công an phường tới giải quyết. Theo bà Nguyễn Thị Y, bà và chồng kết hôn đến nay được 20 năm, có 3 con gồm 2 gái, 1 trai. Trong thời gian dài, bà thường xuyên bị xúc phạm, chửi bới, đánh đập thâm tím cơ thể, mắt mũi bầm dập, lệch xương hàm. Có tuần bị đánh tới 3 lần, phải nhập viện.

Người phụ nữ 44 tuổi cùng con gái 16 tuổi nhiều lần cầu cứu công an phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà (Đồng Nai) vì bị chồng bạo hành phải nhập viện - Ảnh: Báo người Lao Động Ngoài ra, bà Y. chia sẻ thêm, không chỉ bạo hành vợ, chồng bà còn khủng bố tinh thần các con. Gần đây, cháu gái thứ hai (16 tuổi) bị ông Đ. đấm thẳng vào mắt, máu chảy đầy mặt. Trước đó, con gái lớn (20 tuổi) đang học đại học bị cha đánh đập, chửi bới, đuổi ra khỏi nhà. Hiện cháu phải thuê nhà trọ tại TP Thủ Đức để ở. Đứa con trai út (10 tuổi) tâm lý bị rối loạn, đêm ngủ thường xuyên khóc. Cả bốn mẹ con sống trong sợ hãi, hoảng loạn tinh thần. Lo cho sự an toàn của các con nên bà Y. đã thuê nhà trọ để 3 mẹ con sống. Trong khi đó, chồng bà Y. thừa nhận gia đình ông có lục đục nhưng không phải thường xuyên. Chuyện xô xát cũng có vài lần nhưng đã qua lâu rồi. Theo ông Đ. lần gần đây nhất là giữa ông với cô con gái thứ 2 có tranh luận về việc ngủ của đứa con trai, sau đó thì có sự giằng co. Ông lỡ tay va trúng mắt kính của cháu, mắt kính bể làm mắt cháu bị chảy máu.

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