Công an phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo một bé trai đến giữa cầu Hộ Phòng có ý định nhảy cầu tự tử.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 4/5, thông tin từ Công an thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, các cán bộ, chiến sĩ công an vừa trao đổi với gia đình người phụ nữ có ý định ôm con nhảy xuống sông tự tử để hỗ trợ đưa chị và con trai về đến nhà an toàn.

Trước đó, ngày 2/5, Công an phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo một bé trai đến giữa cầu Hộ Phòng có ý định nhảy cầu tự tử.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hộ Phòng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vận động, thuyết phục nên người phụ nữ đã từ bỏ ý định tự tử và đồng ý về trụ sở công an phường để trao đổi về sự việc. Sau khi được công an thuyết phục, chị K. đã từ bỏ ý định tự tử.

Sau khi được công an thuyết phục, chị K. đã từ bỏ ý định tự tử - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sau khi qua làm việc, người phụ nữ cho biết tên là P.T.K (SN 1989, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), bé trai 10 tuổi là con ruột của chị. Theo lời chị K., do buồn chuyện gia đình nên nghĩ quẩn, định ôm con nhảy cầu tự tử. Công an phường Hộ Phòng liên hệ với gia đình chị K. để hỗ trợ đưa hai mẹ, con về nhà an toàn...

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