Tàu bị trật đường ray ở Huế - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Một số toa bị lật nghiêng - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Hiện trường tàu khách gặp nạn - Ảnh: VTC News

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng của ngành đường sắt và công an cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ. Lực lượng CSGT, Công an TP Huế được điều động đến để thực hiện điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Theo thông tin từ Zing, anh Bảo Lâm (hành khách) cho biết khi tàu vừa đi qua ga Huế hướng vào nam một đoạn, người này nghe một tiếng "ầm" kèm theo rung lắc mạnh, rồi tàu bất ngờ bị dừng lại. Ngoài ra, một hành khách khác đi trên tàu cho biết, khi tàu đang chạy gặp sự cố buộc tàu phải dừng lại, hành khách bên trong khoang này vẫn bình thường. Tuy nhiên, rất nóng vì các thiết bị điện không hoạt động. Vụ việc cũng làm nhiều hộ dân sống cạnh đường ray một phen hoảng hồn.