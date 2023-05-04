Hiện trường tàu hỏa chở khoảng 355 hành khách trật đường ray ở Huế

Xã hội 04/05/2023 13:14

Khi di chuyển qua TP Huế, tàu SE1 bất ngờ bị trật đường ray khiến một số toa bị lật nghiêng.

Theo thông tin từ VTC News, vào trưa ngày 4/5, ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp có mặt tại khu vực đường ray xe lửa đoạn giao với đường Điện Biên Phủ (TP Huế) để chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục sự cố tàu hoả bị trật bánh khỏi đường ray. 

Cụ thể, khoảng 11h cùng ngày, tàu SE1 chạy theo hướng Bắc - Nam vừa rời ga Huế khi đến đoạn nói trên thì bị trật bánh khỏi đường ray khiến ít nhất 2 toa tàu bị nghiêng sang một bên. Một hành khách trực tiếp có mặt trên tàu SE1 cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu khá đông khách. Sự việc cũng khiến tuyến đường Điện Biên Phủ (TP Huế) xảy ra tình trạng ùn tắc.

Hiện trường tàu hỏa chở khoảng 355 hành khách trật đường ray ở Huế - Ảnh 1
Tàu bị trật đường ray ở Huế - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống
Hiện trường tàu hỏa chở khoảng 355 hành khách trật đường ray ở Huế - Ảnh 2
Một số toa bị lật nghiêng - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống
Hiện trường tàu hỏa chở khoảng 355 hành khách trật đường ray ở Huế - Ảnh 3
Hiện trường tàu khách gặp nạn - Ảnh: VTC News

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng của ngành đường sắt và công an cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ.  Lực lượng CSGT, Công an TP Huế được điều động đến để thực hiện điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự. 

Theo thông tin từ Zing, anh Bảo Lâm (hành khách) cho biết khi tàu vừa đi qua ga Huế hướng vào nam một đoạn, người này nghe một tiếng "ầm" kèm theo rung lắc mạnh, rồi tàu bất ngờ bị dừng lại. Ngoài ra, một hành khách khác đi trên tàu cho biết, khi tàu đang chạy gặp sự cố buộc tàu phải dừng lại, hành khách bên trong khoang này vẫn bình thường. Tuy nhiên, rất nóng vì các thiết bị điện không hoạt động. Vụ việc cũng làm nhiều hộ dân sống cạnh đường ray một phen hoảng hồn. 

Hiện trường tàu hỏa chở khoảng 355 hành khách trật đường ray ở Huế - Ảnh 4
Hành khách trên tàu theo dõi sự việc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM
Hiện trường tàu hỏa chở khoảng 355 hành khách trật đường ray ở Huế - Ảnh 5
Các thiết bị điện bị cắt nên bên trong khoang hành khách rất nóng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Sau khi xảy ra sự việc, ga Huế đã cử nhân viên đến hiện trường tìm hiểu đánh giá tình hình. Hành khách được yêu cầu xuống tàu về lại ga Huế để chờ bố trí chuyến khác.

Theo lực lượng chức năng, thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu SE 1 có khoảng 355 hành khách. Hai toa bị lật là toa 5 và 6 của tàu SE1. Hiện một xe cẩu cỡ lỡn được huy động đến hiện trượng để thực hiện cứu hộ hai toa tàu bị trật bánh khỏi đường ray. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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