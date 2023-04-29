Sức khỏe hiện tại của bé trai bị bỏng 90% trong vụ phóng hỏa nhầm ở Đồng Nai

Vào ngày 28/4, các bác sĩ đã lấy phần da ở cả hai bên đùi của người cha để ghép lên cơ thể bị bỏng của con trai.

Theo thông tin từ VietNamNet, anh N.V.A (48 tuổi, Đồng Nai) cho biết các bác sĩ đã tiến hành ghép da cho bé N.V.H (10 tuổi, con trai anh) tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM. Cụ thể, ca phẫu thuật ghép da diễn ra vào ngày hôm qua, 28/4. Các bác sĩ đã lấy phần da ở cả hai bên đùi của người cha để ghép lên cơ thể bị bỏng của con trai. Bé H. đã bất tỉnh nhân sự từ khi nhập viện đến giờ. Bác sĩ nói lấy da của ông A. chỉ che được những phần sâu nhất, phần hoại tử, nhưng còn bé tiến triển được hay không vẫn phải chờ sau ca phẫu thuật

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet Trước đó, bé H. nhập Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM trong tình trạng bỏng 90% cơ thể. Bệnh nhân được thở máy, bù dịch, nuôi ăn, tình trạng nặng. Ca phẫu thuật được thực hiện sau hội chẩn giữa các bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Chợ Rẫy. Cũng theo anh A., vợ anh là chị B.T.N (43 tuổi) cũng được phẫu thuật trong ngày hôm qua và đã tỉnh. Chị đang được theo dõi tại phòng hồi sức của Khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy. Chi phí tạm ứng điều trị, phẫu thuật của cả hai mẹ con đến nay gần 40 triệu.

Người đàn ông cho hay gia đình anh có 3 người con ruột và một người con đỡ đầu. Bé H. là con út. Sau khi tai nạn xảy ra, con gái lớn vội từ quê vào TP.HCM để chăm mẹ tại Bệnh viện Chợ Rẫy, người con nuôi chăm sóc em và cha tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Vụ phóng hỏa đốt phòng trọ làm ba người bị thương khiến xóm trọ xôn xao - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Trước đó, theo thông tin từ báo tuổi Trẻ, vào 1h45 sáng ngày 23/4, trong lúc gia đình ông A. đang ngủ thì bất ngờ bị người lạ mặt đổ xăng vào phòng rồi châm lửa đốt. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh vội đến dập lửa, hỗ trợ cứu người khỏi đám cháy. Tuy nhiên vụ cháy bất ngờ khiến vợ chồng ông A. và con trai bị bỏng nặng. Vụ phóng hỏa đốt phòng trọ khiến xóm trọ, người dân xung quanh không khỏi lo lắng, bất bình. Ngày 25/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Bạch Ngọc Minh (33 tuổi, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người. Đối tượng này đã đổ xăng, đốt phòng trọ khiến gia đình anh A. gặp nạn. Minh bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bạc Liêu.

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