Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện 3 người tử vong trong hầm khai thác vàng bỏ hoang ở xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào tối ngày 28/4, một lãnh đạo Công an huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông cho biết, hiện Công an huyện đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân 3 người bị chết ngạt trong một hầm khai thác vàng lậu trên địa bàn.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, một số người dân đã trình báo lên UBND xã Quảng Hoà, huyện Đắk G’long về việc có phát hiện 3 người bị chết trong một hầm khai thác vàng bỏ hoang tại Tiểu khu 1660, thuộc lâm phần quản lý của Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn.

Một hầm khai thác vàng trái phép ở huyện Đắk Glong - Ảnh: VieNamNet

Đường vào khu vực hầm vàng lậu đã được phong toả để phục vụ điều tra - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ VietNamnet, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương của xã, huyện cùng lực lượng Công an huyện đã nhanh chóng điều phương tiện, máy móc vào hiện trường để cứu hộ. Tuy nhiên, khi vào đến hiện trường thì 3 người này đã tử vong. Danh tính của 3 nạn nhân được xác định gồm: T.A.Tr. (SN 1982), S.S.T. (SN 1990), L.A.T (SN 1994, cùng đăng ký hộ khẩu tại thôn 12, xã Quảng Hòa).

Theo một lãnh đạo UBND xã Quảng Hoà cho biết, địa điểm xảy ra vụ tai nạn được xác định là hầm vàng lậu nhưng đã bị bỏ hoang từ lâu. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, 3 nạn nhân chui vào hầm khai thác vàng bỏ hoang để tìm kiếm phế liệu. Khi chui vào được khoảng 50m, họ bị thiếu ô xy dẫn đến ngạt thở, tử vong.

Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

