Trần Chí Bằng phải làm trợ lý cho người nổi tiếng để kiếm thêm thu nhập

Sao quốc tế 28/04/2023 21:43

Mới đây, Trần Chí Bằng xuất hiện trong lễ cầu hôn lần 2 của vợ chồng streamer Quốc Nhạc. Anh có nhiệm vụ đeo khăn voan, rải hoa cho người phụ nữ.

Mới đây, trang QQ đưa tin, Trần Chí Bằng hiện đang làm trợ lý cho hai nhân vật nổi tiếng mạng xã hội nói trên. Công việc của anh là phụ giúp vợ chồng Quốc Nhạc tổ chức sự kiện. Mỗi lần xuất hiện bên Quốc Nhạc, Trần Chí Bằng có thể nhận được 300.000 NDT (43.000 USD).

 

Bên cạnh đó, Trần Chí Bằng biểu diễn ở các sự kiện thương mại bình dân, hát tiệc mừng thọ, đám cưới hay quán bar để kiếm thu nhập. Sau nhiều lùm xùm đời tư, nhà sản xuất trong ngành giải trí không mời nam diễn viên.

Trần Chí Bằng phải làm trợ lý cho người nổi tiếng để kiếm thêm thu nhập - Ảnh 1Trần Chí Bằng phải làm trợ lý cho người nổi tiếng để kiếm thêm thu nhập - Ảnh 2

Trước đó, vào hồi tháng 5, Trần Chí Bằng bị người đại diện tên Uy Liêm tố cáo thường xuyên khất nợ lương, tiền hoa hồng. Theo đó, người đại diện tên Uy Liêm đã làm việc cùng Trần Chí Bằng từ năm 2008. Sau 14 năm, họ thân thiết, trải qua nhiều khó khăn cũng như vinh quang, họ coi đối phương là bạn bè, người thân. Tuy nhiên, do Trần Chí Bằng không sòng phẳng trong việc thanh toán lương và các loại chi phí khác, người đại diện phải dứt áo ra đi.

Người đại diện của Trần Chí Bằng đã dùng chính tài khoản Weibo của công ty quản lý, đại diện cho nam diễn viên, tố anh. Sau đó, tài khoản này từ màu xanh chuyển sang màu xám.

Trần Chí Bằng phải làm trợ lý cho người nổi tiếng để kiếm thêm thu nhập - Ảnh 3Trần Chí Bằng phải làm trợ lý cho người nổi tiếng để kiếm thêm thu nhập - Ảnh 4

Trần Chí Bằng sinh năm 1971 ở Đài Loan, nổi tiếng từ năm 17 tuổi với vai trò thành viên nhóm nhạc Những Chú Hổ Con (cùng Tô Hữu Bằng, Ngô Kỳ Long). Tên tuổi anh được nhiều khán giả châu Á biết tới với vai thiếu gia Nhĩ Thái trong Hoàn Châu cách cách. Tuy nhiên, sự nghiệp của tài tử không được suôn sẻ, thành công như Tô Hữu Bằng và Ngô Kỳ Long. Sau phim Hoàn Châu cách cách, Trần Chí Bằng từng bị thương ở mặt, khiến việc đóng phim bị ảnh hưởng.

Nam diễn viên vướng nhiều thị phi với phong cách ăn mặc quái dị, thậm chí lố lăng khi xuất hiện trước công chúng. Cuối năm 2020, Trần Chí Bằng bị nghi vấn bán vàng giả khi tham gia chương trình livestream. Đến năm 2022, anh bị quản lý tố thường xuyên khất lương, nợ tiền hoa hồng. Lùm xùm đời tư liên tiếp khiến Trần Chí Bằng lao dốc danh tiếng.

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