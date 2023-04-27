Xa Thi Mạn dành lời khen cho món phở Việt Nam

Trong đó, nữ diễn viên yêu thích nhất là món phở. "Tôi không thể cưỡng nổi cơn thèm và luôn phải ghé vào nhà hàng Việt để thưởng thức một bát phở bò với nước súp đậm đà mỗi khi đến Happy Valley", ngôi sao Diên Hi công lược viết.

Trên trang cá nhân hôm 25/4, người đẹp 48 tuổi đăng các bức ảnh đi ăn tại nhà hàng ở khu Happy Valley. Thi Mạn cho biết mỗi lần ngang qua đây đều không thể cưỡng được cơn thèm. Cô đánh giá quán nấu phở ngon nhất Hong Kong.

Bên cạnh đó, Xa Thi Mạn còn khoe ảnh các món chả giò, chả tôm. Cô cũng thưởng thức cà phê phin khi tới quán. Bài đăng của Xa Thi Mạn thu hút hơn 3.000 bình luận trên Weibo và Instagram.

Xa Thi Mạn cũng giới thiệu đồng nghiệp trong giới như Vương Mẫn Dịch đến thử đồ ăn Việt Nam. Trước Xa Thi Mạn, nghệ sĩ Trung Quốc như Tạ Đình Phong, Quan Hiểu Đồng cũng thể hiện sự ấn tượng với ẩm thực Việt. Tạ Đình Phong đánh giá cao món phở, trong khi Quan Hiểu Đồng yêu thích món gỏi cuốn.

Xa Thi Mạn là nữ diễn viên, MC kiêm ca sĩ nổi tiếng người Hong Kong, sinh năm 1975. Cô nổi tiếng với nhiều vai diễn đình đám trong các phim 'Công chúa Trường Bình', 'Thâm cung nội chiến', 'Bao la vùng trời', 'Sứ đồ hành giả', 'Công chúa giá đáo', 'Bằng chứng thép 2'... Xa Thi Mạn được công chúng gọi là 'nhất tỷ' TVB do sức ảnh hưởng với nền giải trí xứ cảng thơm. Xa Thi Mạn cũng có lượng fan đông đảo ở Việt Nam, từng nhiều lần tới giao lưu và được biết tới là bạn thân diễn viên Lý Nhã Kỳ.

Ngoài công việc diễn xuất và kinh doanh, Xa Thi Mạn còn là một blogger nhiệt tình trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Cô review nhiều lĩnh vực từ làm đẹp, du lịch tới ăn uống, thậm chí các fan còn gọi cô là 'chiến thần ăn uống' bởi tần suất ăn hàng của cô dày đặc. Xa Thi Mạn thường xuyên chấm điểm các món ăn hoặc nhà hàng từng ăn qua, thuộc đủ phong cách từ Á sang Âu.

Sau nhiều năm phát triển ở Trung Quốc Đại lục, Xa Thi Mạn đã quay về Hong Kong làm việc từ cuối năm 2022. Cô được TVB mời đóng nhiều dự án phim ảnh. Sắp tới, nữ diễn viên muốn phát triển bản thân ở vai trò nhà sản xuất.