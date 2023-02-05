Xa Thi Mạn trở lại TVB đóng phim, liệu màn tái xuất của nữ minh tinh có giúp 'vực dậy rating' ảm đạm của nhà đài?

Đắc biệt, nữ minh tinh 48 tuổi này sẽ hóa thân thành một biên tập viên xinh đẹp, tài năng, được giao dẫn chương trình trong khung giờ vàng và có nhiều đối thủ vây quanh chờ đợi hạ bệ cô. Ngoài Xa Thi Mạn, tác phẩm còn quy tụ dàn sao sáng giá: Mã Quốc Minh, Đàm Tuấn Ngạn, Lý Thi Hoa, Cao Hải Ninh…

Dự án trở lại của "nhất tỷ TVB" đình đám một thời nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả Hồng Kông bởi đã hơn 5 năm cô vắng bóng trên màn ảnh xứ Cảng thơm.

News Anchorwoman do đạo diễn Chung Thụ Giai sản xuất, bắt đầu quay vào tháng 3/2022 và kéo dài khoảng nửa năm. Trong phim, Xa Thi Mạn có tuyến tình cảm với nhân vật do Đàm Tuấn Ngạn thủ vai. Trong khi đó, Mã Quốc Minh đảm nhận vai đồng nghiệp cạnh tranh với cô, anh là một người tài năng, hóm hỉnh và rất giỏi trong việc tạo dựng các mối quan hệ trong nhà đài. Cao Hải Ninh hóa thân thành một biên tập viên tin tức buổi sáng thông minh, tích cực và nỗ lực hết mình để đạt được vị trí mong muốn. Trong dự án này, cô là học trò cưng của Mã Quốc Minh, được anh đào tạo để trở thành người thay thế cho nhân vật của Xa Thi Mạn.

Xa Thi Mạn năm nay 48 tuổi, cô là sao nữ giàu có và có thu nhập cao bậc nhất tại giới giải trí Hong Kong. Theo HK01, mỗi năm thù lao của nữ diễn viên vượt quá 100 triệu HKD. Bên cạnh đó, cô còn mạnh tay đầu tư vào bất động sản. Xa Thi Mạn được gọi là "quý cô độc thân hoàng kim". Hiện tại, Xa Thi Mạn đã trở về Hong Kong sau thời gian dài phấn đấu tại giới giải trí Đại lục. Theo HK01, đài TVB đã mời Xa Thi Mạn và Dương Di quay lại hợp tác trong một dự án mới. Cả hai từng đối đầu nhau trong phim Cung tâm kế.

Bên cạnh đó, Xa Thi Mạn là ngôi sao được yêu thích tại Trung Quốc. Sau khi sang Đại lục phát triển, sự nghiệp cô tiếp tục gặt hái thành công với các phim như Diên Hi công lược, Bên tóc mai không phải hải đường hồng, Yến vân đài. Cô hiện là diễn viên Hong Kong nhận cát-xê cao bậc nhất ở thị trường giải trí Đại lục.