Lưu Diệc Phi đã từng cùng 'người yêu màn ảnh' đi dự sự kiện chung nhưng không ai để ý

Bộ phim ngôn tình "Đi đến nơi có gió" dù không quá phù hợp với thị hiếu của số đông khán giả nhưng vẫn "gây bão" nhờ nội dung có đề tài chữa lành, cùng màn kết hợp ngọt ngào của cặp đôi chính, được yêu thích Lưu Diệc Phi và Lý Hiện.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ phát hiện ra Lưu Diệc Phi là Lý Hiện đã hẹn hò như từ trước đó. Cụ thể, cư dân mạng đã đào lại một bức ảnh cực kỳ xuất sắc từ Đêm Hội Weibo năm 2019. Trong ảnh là góc nghiêng xuất thần của 4 ngôi sao lần lượt là Triệu Lệ Dĩnh, Lý Hiện, Lưu Diệc Phi và Thái Từ Khôn. Nhiều người đùa vui rằng hóa ra thần tiên tỷ tỷ đã đưa "bạn trai" ra mắt từ sớm nhưng không ai chú ý đến mà thôi.