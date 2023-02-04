Lưu Diệc Phi đã từng cùng 'người yêu màn ảnh' đi dự sự kiện chung nhưng không ai để ý

Sao quốc tế 04/02/2023 17:46

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ phát hiện ra Lưu Diệc Phi là Lý Hiện đã hẹn hò như từ trước khi đóng chung bộ phim "Đi Đến Nơi Có Gió".

Bộ phim ngôn tình "Đi đến nơi có gió" dù không quá phù hợp với thị hiếu của số đông khán giả nhưng vẫn "gây bão" nhờ nội dung có đề tài chữa lành, cùng màn kết hợp ngọt ngào của cặp đôi chính, được yêu thích Lưu Diệc Phi Lý Hiện.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ phát hiện ra Lưu Diệc Phi là Lý Hiện đã hẹn hò như từ trước đó. Cụ thể, cư dân mạng đã đào lại một bức ảnh cực kỳ xuất sắc từ Đêm Hội Weibo năm 2019. Trong ảnh là góc nghiêng xuất thần của 4 ngôi sao lần lượt là Triệu Lệ Dĩnh, Lý Hiện, Lưu Diệc Phi và Thái Từ Khôn. Nhiều người đùa vui rằng hóa ra thần tiên tỷ tỷ đã đưa "bạn trai" ra mắt từ sớm nhưng không ai chú ý đến mà thôi.

Lưu Diệc Phi đã từng cùng 'người yêu màn ảnh' đi dự sự kiện chung nhưng không ai để ý - Ảnh 1

Lưu Diệc Phi và Lý Hiện là cặp đôi tương xứng cả ngoại hình, diễn xuất và thời trang trong phim. Sau "Mộng hoa lục", Lưu Diệc Phi ngày càng cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất. Gu thời trang của cô cũng nhận được vô số lời khen ngợi, vừa toát lên sự cổ điển, xinh đẹp, vừa phù hợp với bối cảnh đồng quê.

Lưu Diệc Phi đã từng cùng 'người yêu màn ảnh' đi dự sự kiện chung nhưng không ai để ý - Ảnh 2Lưu Diệc Phi đã từng cùng 'người yêu màn ảnh' đi dự sự kiện chung nhưng không ai để ý - Ảnh 3Lưu Diệc Phi đã từng cùng 'người yêu màn ảnh' đi dự sự kiện chung nhưng không ai để ý - Ảnh 4

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tìm về bình yên của Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi) - cô gái thành thị ngoài 30 tuổi. Cuộc sống và công việc của Hồng Đậu rơi xuống dốc vì cái chết của người bạn thân nhất. Không muốn tiếp tục chìm đắm trong sự đau thương, Hồng Đậu một mình tìm đến thôn Vân Miêu ở Đại Lý (Vân Nam) nghỉ ngơi. Tại đây, cô gặp Tạ Chi Dao (Lý Hiện) - chàng trai từ bỏ công việc lương cao để về quê khởi nghiệp.

Sự mộc mạc và nhiệt huyết của anh đã khơi dậy niềm tin sống mới trong Hứa Hồng Đậu. Bộ phim khắc họa chân thực về những người trẻ đang mắc kẹt trong guồng quay khắc nghiệt của cuộc sống. Đi đến nơi có gió kể những câu chuyện bình yên, phù hợp cho những ai yêu thích dòng phim chữa lành.

Tại sao nói sự nghiệp của Lý Hiện rộng mở sau khi đóng cùng Lưu Diệc Phi trong 'Đi Đến Nơi Có Gió'?

Tại sao nói sự nghiệp của Lý Hiện rộng mở sau khi đóng cùng Lưu Diệc Phi trong 'Đi Đến Nơi Có Gió'?

"Đi đến nơi có gió" do Lưu Diệc Phi, Lý Hiện đóng chính vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng sau khi kết thúc 40 tập.

Xem thêm
Từ khóa:    Lưu Diệc Phi Lý Hiện sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Tại sao nói sự nghiệp của Lý Hiện rộng mở sau khi đóng cùng Lưu Diệc Phi trong 'Đi Đến Nơi Có Gió'?

Tại sao nói sự nghiệp của Lý Hiện rộng mở sau khi đóng cùng Lưu Diệc Phi trong 'Đi Đến Nơi Có Gió'?

Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện nhận thành tích khủng khiến fan hâm mộ phấn khích

Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện nhận thành tích khủng khiến fan hâm mộ phấn khích

Từng gây tranh cãi và nhận vàn lời chê, 'Đi Đến Nơi Có Gió' của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện liên tục lập thành tích

Từng gây tranh cãi và nhận vàn lời chê, 'Đi Đến Nơi Có Gió' của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện liên tục lập thành tích

'Đi đến nơi có gió' của Lý Hiện và Lưu Diệc Phi 'chuyển bại thành thắng' như thế nào?

'Đi đến nơi có gió' của Lý Hiện và Lưu Diệc Phi 'chuyển bại thành thắng' như thế nào?

Rộ tin đồn Lưu Diệc Phi và Lý Hiện 'phim giả tình thật', bằng chứng rõ ràng khiến fan không ngừng 'đẩy thuyền'

Rộ tin đồn Lưu Diệc Phi và Lý Hiện 'phim giả tình thật', bằng chứng rõ ràng khiến fan không ngừng 'đẩy thuyền'

Nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu nhan sắc khó ai sánh bằng nhưng Lưu Diệc Phi vẫn phải chào thua trước người này

Nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu nhan sắc khó ai sánh bằng nhưng Lưu Diệc Phi vẫn phải chào thua trước người này

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái