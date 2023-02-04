Lưu Diệc Phi đã từng cùng 'người yêu màn ảnh' đi dự sự kiện chung nhưng không ai để ý

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ phát hiện ra Lưu Diệc Phi là Lý Hiện đã hẹn hò như từ trước khi đóng chung bộ phim "Đi Đến Nơi Có Gió".
- Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện nhận thành tích khủng khiến fan hâm mộ phấn khích
- Từng gây tranh cãi và nhận vàn lời chê, 'Đi Đến Nơi Có Gió' của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện liên tục lập thành tích
Bộ phim ngôn tình "Đi đến nơi có gió" dù không quá phù hợp với thị hiếu của số đông khán giả nhưng vẫn "gây bão" nhờ nội dung có đề tài chữa lành, cùng màn kết hợp ngọt ngào của cặp đôi chính, được yêu thích Lưu Diệc Phi và Lý Hiện.
Mới đây, cư dân mạng bất ngờ phát hiện ra Lưu Diệc Phi là Lý Hiện đã hẹn hò như từ trước đó. Cụ thể, cư dân mạng đã đào lại một bức ảnh cực kỳ xuất sắc từ Đêm Hội Weibo năm 2019. Trong ảnh là góc nghiêng xuất thần của 4 ngôi sao lần lượt là Triệu Lệ Dĩnh, Lý Hiện, Lưu Diệc Phi và Thái Từ Khôn. Nhiều người đùa vui rằng hóa ra thần tiên tỷ tỷ đã đưa "bạn trai" ra mắt từ sớm nhưng không ai chú ý đến mà thôi.
Lưu Diệc Phi và Lý Hiện là cặp đôi tương xứng cả ngoại hình, diễn xuất và thời trang trong phim. Sau "Mộng hoa lục", Lưu Diệc Phi ngày càng cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất. Gu thời trang của cô cũng nhận được vô số lời khen ngợi, vừa toát lên sự cổ điển, xinh đẹp, vừa phù hợp với bối cảnh đồng quê.
Bộ phim xoay quanh câu chuyện tìm về bình yên của Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi) - cô gái thành thị ngoài 30 tuổi. Cuộc sống và công việc của Hồng Đậu rơi xuống dốc vì cái chết của người bạn thân nhất. Không muốn tiếp tục chìm đắm trong sự đau thương, Hồng Đậu một mình tìm đến thôn Vân Miêu ở Đại Lý (Vân Nam) nghỉ ngơi. Tại đây, cô gặp Tạ Chi Dao (Lý Hiện) - chàng trai từ bỏ công việc lương cao để về quê khởi nghiệp.
Sự mộc mạc và nhiệt huyết của anh đã khơi dậy niềm tin sống mới trong Hứa Hồng Đậu. Bộ phim khắc họa chân thực về những người trẻ đang mắc kẹt trong guồng quay khắc nghiệt của cuộc sống. Đi đến nơi có gió kể những câu chuyện bình yên, phù hợp cho những ai yêu thích dòng phim chữa lành.