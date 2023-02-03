Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện nhận thành tích khủng khiến fan hâm mộ phấn khích

Sao quốc tế 03/02/2023 15:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án Đi Về Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện nhận thành tích khủng khiến khán giả phấn khích.

Sau màn trở lại màn ảnh nhỏ thành công với bộ phim Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc tiếp tục nên duyên với Lý Hiện trong Đi Đến Nơi Có Gió. Loạt khoảnh khắc tương tác đầy ngọt ngào của cặp đôi cả trên phim lẫn ở hậu trường đều khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện nhận thành tích khủng khiến fan hâm mộ phấn khích - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án Đi Về Nơi Có Gió có điểm douban tăng mạnh từ 8.1 điểm lên 8.4 điểm. với hơn 190 nghìn người tham gia đánh giá. Theo đó, ngay khi mở điểm Đi Về Nơi Có Gió đã được 8.1 điểm – con số gần như ngang bằng với Mộng Hoa Lục khi mở điểm. Đây là một số điểm đáng tự hào đối với dòng phim chữa lành, nhẹ nhàng, khiến khán giả thoải mái khi xem. Màn hợp tác của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện cũng được nhận xét là cực kỳ thành công.

Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện nhận thành tích khủng khiến fan hâm mộ phấn khích - Ảnh 2

Đi Đến Nơi Có Gió là bộ phim truyền hình thuộc thể loại tâm lý, chữa lành, về quê lập nghiệp, có bối cảnh xoay quanh cuộc sống nông thôn chốn điền viên. Nội dung phim kể về nữ chính Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi), một cô gái đến thôn Vân Miêu để để dành thời gian cho bản thân có thể nghỉ ngơi và điều chỉnh tâm trạng. Trước đó, cuộc sống Hồng Đậu vì một số chuyện xảy đến mà khiến trạng thái cô rơi xuống đáy vực, cũng vì vậy mà quyết định đến Vân Miêu.

Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện nhận thành tích khủng khiến fan hâm mộ phấn khích - Ảnh 3

Tại đây, Hứa Hồng Đậu gặp được Tạ Chi Dao (Lý Hiện) - chàng trai người bản địa từng quyết định từ bỏ công việc lương cao ở thành phố để trở về quê hương sống một cuộc đời bình dị. Trong quá trình tiếp xúc, cả hai dần bị lay động bởi tính cách và lý tưởng của đối phương, để rồi từ đó tình cảm nảy sinh tự lúc nào chẳng hay.

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