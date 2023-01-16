Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện chính thức mở điểm douban với con số khiến dân tình 'ú òa'

Sao quốc tế 16/01/2023 14:16

Mới đây, dự án Đi Đến Nơi Có Gió do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính đã chính thức mở điểm douban với con số khiến dân tình kinh ngạc.

Những ngày qua, dự án Đi Đến Nơi Có Gió mang chủ đề chữa lành của Lưu Diệc PhiLý Hiện đang dẫn đầu trong các bạng xếp hạng uy tín. Khác với nhiều tác phẩm có đề tài gây cấn, bộ phim mang lại một phong vị rất riêng, nhận về cơn mưa lời khen của khán giả từ nội dung nhẹ nhàng đến từng thước phim đều đẹp như tranh.

Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện chính thức mở điểm douban với con số khiến dân tình 'ú òa' - Ảnh 1

Chính về thế mới đây, dự án Đi Đến Nơi Có Gió do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính đã chính thức mở điểm douban với con số 8.1, hơn 85 ngàn lượt vote. Đây là con số khá cao thể hiện tình cảm, sự yêu mến của khán giả dành cho Lưu Diệc Phi trong lần tái xuất màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng.

Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện chính thức mở điểm douban với con số khiến dân tình 'ú òa' - Ảnh 2

Đi Đến Nơi Có Gió là bộ phim truyền hình thuộc thể loại tâm lý, chữa lành, về quê lập nghiệp, có bối cảnh xoay quanh cuộc sống nông thôn chốn điền viên. Nội dung phim kể về nữ chính Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi), một cô gái đến thôn Vân Miêu để để dành thời gian cho bản thân có thể nghỉ ngơi và điều chỉnh tâm trạng. Trước đó, cuộc sống Hồng Đậu vì một số chuyện xảy đến mà khiến trạng thái cô rơi xuống đáy vực, cũng vì vậy mà quyết định đến Vân Miêu.

Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện chính thức mở điểm douban với con số khiến dân tình 'ú òa' - Ảnh 3

Tại đây, Hứa Hồng Đậu gặp được Tạ Chi Dao (Lý Hiện) - chàng trai người bản địa từng quyết định từ bỏ công việc lương cao ở thành phố để trở về quê hương sống một cuộc đời bình dị. Trong quá trình tiếp xúc, cả hai dần bị lay động bởi tính cách và lý tưởng của đối phương, để rồi từ đó tình cảm nảy sinh tự lúc nào chẳng hay.

Hiện tại, bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió Của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đã đi được nửa chặng đường. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những diễn biến tiếp theo của bộ phim.

Lan truyền ảnh đăng ký kết hôn của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện trong Đi Đến Nơi Có Gió khiến khán giả phấn khích

Lan truyền ảnh đăng ký kết hôn của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện trong Đi Đến Nơi Có Gió khiến khán giả phấn khích

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt hình ảnh giấy đăng ký kết hôn của nam nữ chính Đi Đến Nơi Có Gió khiến nhiều khán giả thích thú.

Xem thêm
Từ khóa:   Đi Đến Nơi Có Gió Lưu Diệc Phi Lý Hiện sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Lan truyền ảnh đăng ký kết hôn của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện trong Đi Đến Nơi Có Gió khiến khán giả phấn khích

Lan truyền ảnh đăng ký kết hôn của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện trong Đi Đến Nơi Có Gió khiến khán giả phấn khích

Để lộ nhan sắc thật không qua bộ lọc chỉnh nhan khi lên phim, Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh vẫn được khen hết lời vì điều này

Để lộ nhan sắc thật không qua bộ lọc chỉnh nhan khi lên phim, Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh vẫn được khen hết lời vì điều này

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ mất điểm vì vòng 2: Lưu Diệc Phi và Dương Tử bị gọi tên

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ mất điểm vì vòng 2: Lưu Diệc Phi và Dương Tử bị gọi tên

Trước thềm lên sóng, đoàn phim Đi Đến Nơi Có Gió khiến dân tình quắn quéo với cảnh hôn của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện

Trước thềm lên sóng, đoàn phim Đi Đến Nơi Có Gió khiến dân tình quắn quéo với cảnh hôn của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện

Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện tung trailer, xác nhận ngày lên sóng chính thức, netizen háo hức bật chế độ 'hóng'

Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện tung trailer, xác nhận ngày lên sóng chính thức, netizen háo hức bật chế độ 'hóng'

Chỉ một cảnh bay trong Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen có khí chất của 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi năm xưa

Chỉ một cảnh bay trong Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen có khí chất của 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi năm xưa

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 22 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 25 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân