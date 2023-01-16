Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện chính thức mở điểm douban với con số khiến dân tình 'ú òa'

Những ngày qua, dự án Đi Đến Nơi Có Gió mang chủ đề chữa lành của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đang dẫn đầu trong các bạng xếp hạng uy tín. Khác với nhiều tác phẩm có đề tài gây cấn, bộ phim mang lại một phong vị rất riêng, nhận về cơn mưa lời khen của khán giả từ nội dung nhẹ nhàng đến từng thước phim đều đẹp như tranh.

Chính về thế mới đây, dự án Đi Đến Nơi Có Gió do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính đã chính thức mở điểm douban với con số 8.1, hơn 85 ngàn lượt vote. Đây là con số khá cao thể hiện tình cảm, sự yêu mến của khán giả dành cho Lưu Diệc Phi trong lần tái xuất màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng.

Đi Đến Nơi Có Gió là bộ phim truyền hình thuộc thể loại tâm lý, chữa lành, về quê lập nghiệp, có bối cảnh xoay quanh cuộc sống nông thôn chốn điền viên. Nội dung phim kể về nữ chính Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi), một cô gái đến thôn Vân Miêu để để dành thời gian cho bản thân có thể nghỉ ngơi và điều chỉnh tâm trạng. Trước đó, cuộc sống Hồng Đậu vì một số chuyện xảy đến mà khiến trạng thái cô rơi xuống đáy vực, cũng vì vậy mà quyết định đến Vân Miêu.

Tại đây, Hứa Hồng Đậu gặp được Tạ Chi Dao (Lý Hiện) - chàng trai người bản địa từng quyết định từ bỏ công việc lương cao ở thành phố để trở về quê hương sống một cuộc đời bình dị. Trong quá trình tiếp xúc, cả hai dần bị lay động bởi tính cách và lý tưởng của đối phương, để rồi từ đó tình cảm nảy sinh tự lúc nào chẳng hay.

Hiện tại, bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió Của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đã đi được nửa chặng đường. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những diễn biến tiếp theo của bộ phim.