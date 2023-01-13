Để lộ nhan sắc thật không qua bộ lọc chỉnh nhan khi lên phim, Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh vẫn được khen hết lời vì điều này

Những ngày qua, dự án Đi Đến Nơi Có Gió do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính nhận được sự quan tâm của khán giả. Bỏ qua việc Lưu Diệc Phi dường như mất phong độ diễn xuất của mình ở phim hiện đại thì việc cô không sử dụng filter trên phim đã là một trong những điểm cộng hiếm hoi dành cho cô nàng.

Không có sự giúp đỡ của các bộ lọc, nhan sắc thật của “thần tiên tỷ tỷ” được phơi bày rõ ràng trên màn ảnh. Lưu Diệc Phi từng gây ấn tượng trong lòng công chúng với vẻ đẹp không tuổi đã để lộ ra những dấu vết của thời gian trên gương mặt. Bên cạnh đó, gương mặt nhiều lúc hơi sưng, bọng mắt cùng làn da lấm tấm mụn đã thể hiện rõ trạng thái đúng độ tuổi U40 của nàng tiểu hoa.

Tuy nhiên, việc không dùng lớp filter đã thể hiện được sự chuyên nghiệp của Lưu Diệc Phi và cô ấy muốn khán giả nhìn thấy sự chân thực nhất. Có lẽ, Lưu Diệc Phi trên màn ảnh không còn đẹp xuất sắc như năm nào, diễn xuất cũng xuống phong độ nhưng cô nàng vẫn ghi điểm trong lòng khán giả vì sự tôn trọng nghề nghiệp của bản thân.

Ngoài Lưu Diệc Phi, trước đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng không ngại xấu khi lên phim. Cô và đoàn phim Gió Thổi Bán Hạ không dùng công nghệ để làm gương mặt sáng, đẹp mà hoàn toàn để tự nhiên. Khi lên màn ảnh, Triệu Lệ Dĩnh để lộ nhiều khuyết điểm trên gương mặt để tạo tính chân thật cho vai diễn.

Việc chấp nhận "làm xấu mình" của cô nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Diễn xuất của cô thể hiện qua vai diễn trong "Gió thổi bán hạ" được đánh giá giàu cảm xúc, chân thật hơn khi không dùng công nghệ.