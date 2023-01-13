Để lộ nhan sắc thật không qua bộ lọc chỉnh nhan khi lên phim, Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh vẫn được khen hết lời vì điều này

Sao quốc tế 13/01/2023 19:12

Không có sự giúp đỡ của các bộ lọc, nhan sắc thật của Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh được phơi bày rõ ràng trên màn ảnh. Tuy nhiên, hai nàng tiểu hoa vẫn được khán giả khen ngợi vì điều này.

Những ngày qua, dự án Đi Đến Nơi Có Gió do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính nhận được sự quan tâm của khán giả. Bỏ qua việc Lưu Diệc Phi dường như mất phong độ diễn xuất của mình ở phim hiện đại thì việc cô không sử dụng filter trên phim đã là một trong những điểm cộng hiếm hoi dành cho cô nàng.

Để lộ nhan sắc thật không qua bộ lọc chỉnh nhan khi lên phim, Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh vẫn được khen hết lời vì điều này - Ảnh 1

Không có sự giúp đỡ của các bộ lọc, nhan sắc thật của “thần tiên tỷ tỷ” được phơi bày rõ ràng trên màn ảnh. Lưu Diệc Phi từng gây ấn tượng trong lòng công chúng với vẻ đẹp không tuổi đã để lộ ra những dấu vết của thời gian trên gương mặt. Bên cạnh đó, gương mặt nhiều lúc hơi sưng, bọng mắt cùng làn da lấm tấm mụn đã thể hiện rõ trạng thái đúng độ tuổi U40 của nàng tiểu hoa.

Để lộ nhan sắc thật không qua bộ lọc chỉnh nhan khi lên phim, Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh vẫn được khen hết lời vì điều này - Ảnh 2Để lộ nhan sắc thật không qua bộ lọc chỉnh nhan khi lên phim, Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh vẫn được khen hết lời vì điều này - Ảnh 3Để lộ nhan sắc thật không qua bộ lọc chỉnh nhan khi lên phim, Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh vẫn được khen hết lời vì điều này - Ảnh 4

Tuy nhiên, việc không dùng lớp filter đã thể hiện được sự chuyên nghiệp của Lưu Diệc Phi và cô ấy muốn khán giả nhìn thấy sự chân thực nhất. Có lẽ, Lưu Diệc Phi trên màn ảnh không còn đẹp xuất sắc như năm nào, diễn xuất cũng xuống phong độ nhưng cô nàng vẫn ghi điểm trong lòng khán giả vì sự tôn trọng nghề nghiệp của bản thân.

Để lộ nhan sắc thật không qua bộ lọc chỉnh nhan khi lên phim, Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh vẫn được khen hết lời vì điều này - Ảnh 5

Ngoài Lưu Diệc Phi, trước đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng không ngại xấu khi lên phim. Cô và đoàn phim Gió Thổi Bán Hạ không dùng công nghệ để làm gương mặt sáng, đẹp mà hoàn toàn để tự nhiên. Khi lên màn ảnh, Triệu Lệ Dĩnh để lộ nhiều khuyết điểm trên gương mặt để tạo tính chân thật cho vai diễn.

Để lộ nhan sắc thật không qua bộ lọc chỉnh nhan khi lên phim, Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh vẫn được khen hết lời vì điều này - Ảnh 6

Việc chấp nhận "làm xấu mình" của cô nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Diễn xuất của cô thể hiện qua vai diễn trong "Gió thổi bán hạ" được đánh giá giàu cảm xúc, chân thật hơn khi không dùng công nghệ.

Trước thềm lên sóng, đoàn phim Đi Đến Nơi Có Gió khiến dân tình quắn quéo với cảnh hôn của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện

Trước thềm lên sóng, đoàn phim Đi Đến Nơi Có Gió khiến dân tình quắn quéo với cảnh hôn của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện

Mới đây, mạng xã hội lan truyền cảnh hôn của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện được đoàn phim nhá hàng trước thềm lên sóng.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lưu Diệc Phi Đi Đến Nơi Có Gió Gió Thổi Bán Hạ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Trước thềm lên sóng, đoàn phim Đi Đến Nơi Có Gió khiến dân tình quắn quéo với cảnh hôn của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện

Trước thềm lên sóng, đoàn phim Đi Đến Nơi Có Gió khiến dân tình quắn quéo với cảnh hôn của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ mất điểm vì vòng 2: Lưu Diệc Phi và Dương Tử bị gọi tên

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ mất điểm vì vòng 2: Lưu Diệc Phi và Dương Tử bị gọi tên

Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện tung trailer, xác nhận ngày lên sóng chính thức, netizen háo hức bật chế độ 'hóng'

Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện tung trailer, xác nhận ngày lên sóng chính thức, netizen háo hức bật chế độ 'hóng'

Chỉ một cảnh bay trong Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen có khí chất của 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi năm xưa

Chỉ một cảnh bay trong Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen có khí chất của 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi năm xưa

Lưu Diệc Phi xuất hiện đầy thần thái tại Liên hoan phim quốc tế ở Ma Cao, netizen vẫn chê vì điều này?

Lưu Diệc Phi xuất hiện đầy thần thái tại Liên hoan phim quốc tế ở Ma Cao, netizen vẫn chê vì điều này?

Dân tình tinh mắt soi được trong một khoảnh khắc Trần Phi Vũ như 'phiên bản nam' của Lưu Diệc Phi

Dân tình tinh mắt soi được trong một khoảnh khắc Trần Phi Vũ như 'phiên bản nam' của Lưu Diệc Phi

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 20 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 23 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân