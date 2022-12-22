Lưu Diệc Phi xuất hiện đầy thần thái tại Liên hoan phim quốc tế ở Ma Cao, netizen vẫn chê vì điều này?

Sao quốc tế 22/12/2022 11:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc đầy thần thái của Lưu Diệc Phi có mặt tại Ma Cao để tham gia Liên hoan phim quốc tế.

Lưu Diệc Phi được mệnh danh là ‘thần tiên tỷ tỷ’ với vẻ đẹp bất chấp thời gian của làng giải trí Hoa Ngữ. Cô nàng bước chân vào giới điện ảnh từ năm cô mới 16 tuổi, được công chúng biết đến khi vào vai Vương Ngữ Yên trong bộ phim Thiên Long Bát Bộ.

Lưu Diệc Phi xuất hiện đầy thần thái tại Liên hoan phim quốc tế ở Ma Cao, netizen vẫn chê vì điều này? - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi trong Thiên Long Bát Bộ - Ảnh: Internet

Nhờ vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết cùng khí chất thanh lịch, Lưu Diệc Phi tiếp tục “làm mưa làm gió” màn ảnh Hoa ngữ khi hóa thân thành Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp 2006. Vẻ đẹp năm 19 tuổi của minh tinh sinh năm 1987 khiến khán giả nức lòng, gọi cô là “Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh”, “thần tiên tỉ tỉ” hay “mỹ nhân cổ trang”. Khi đó, Thần Điêu Đại Hiệp cũng trở thành phim truyền hình có tỉ suất người xem cao nhất Châu Á.

Lưu Diệc Phi xuất hiện đầy thần thái tại Liên hoan phim quốc tế ở Ma Cao, netizen vẫn chê vì điều này? - Ảnh 2
Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp - Ảnh: Internet

Sau khi chật vật với các dự án phim điện ảnh không đạt được kết quả với mong đợi, trong mùa hè năm nay, Lưu Diệc Phi đã có màn tái xuất bùng nổ trên màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình Mộng Hoa Lục. Bộ phim cổ trang này đã giúp mỹ nhân 34 tuổi vực dậy danh tiếng và sự nghiệp. Sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, Lưu Diệc Phi được khen diễn xuất tiến bộ, tâm huyết với vai diễn Triệu Phán Nhi đa tài, xinh đẹp trong Mộng Hoa Lục.

Lưu Diệc Phi xuất hiện đầy thần thái tại Liên hoan phim quốc tế ở Ma Cao, netizen vẫn chê vì điều này? - Ảnh 3
Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Lưu Diệc Phi có mặt tại Ma Cao để tham gia Liên hoan phim quốc tế. Có thể thấy, trong bộ đầm màu xanh nhạt, ‘thần tiên tỷ tỷ’ xuất hiện đầy xinh đẹp, thần thái ngút ngàn khiến mọi người xung quanh không khỏi rời mắt. Bộ đầm còn  kèm theo lớp vải choàng phía trên bay phấp phới không những khéo che nhược điểm bờ vai thô của cô nàng mà còn khiến cô nàng trông như tiên nữ giáng trần.

Lưu Diệc Phi xuất hiện đầy thần thái tại Liên hoan phim quốc tế ở Ma Cao, netizen vẫn chê vì điều này? - Ảnh 4Lưu Diệc Phi xuất hiện đầy thần thái tại Liên hoan phim quốc tế ở Ma Cao, netizen vẫn chê vì điều này? - Ảnh 5Lưu Diệc Phi xuất hiện đầy thần thái tại Liên hoan phim quốc tế ở Ma Cao, netizen vẫn chê vì điều này? - Ảnh 6Lưu Diệc Phi xuất hiện đầy thần thái tại Liên hoan phim quốc tế ở Ma Cao, netizen vẫn chê vì điều này? - Ảnh 7Lưu Diệc Phi xuất hiện đầy thần thái tại Liên hoan phim quốc tế ở Ma Cao, netizen vẫn chê vì điều này? - Ảnh 8Lưu Diệc Phi xuất hiện đầy thần thái tại Liên hoan phim quốc tế ở Ma Cao, netizen vẫn chê vì điều này? - Ảnh 9

Lưu Diệc Phi xuất hiện đầy thần thái tại Liên hoan phim quốc tế ở Ma Cao, netizen vẫn chê vì điều này? - Ảnh 10
Lưu Diệc Phi tại Liên hoan phim quốc tế tại Ma Cao - Ảnh: Internet

Tuy nhiên một số khán giả cho rằng bộ trang phục khiến Lưu Diệc Phi lộ rõ vòng eo bánh mì, phát tướng và sồ sề. Một số fan vào bênh vực cho rằng do thời gian gần đây ‘thần tiên tỷ tỷ’ trong thời gian nghỉ dưỡng khi vừa đóng máy dự án nên có phần hơi tăng cân nhưng chỉ dừng ở mức có da có thịt. Dù thế vẫn không thể phủ nhận thần thái tự tin, đầy khí chất của Lưu Diệc Phi dù qua bất kỳ góc ảnh nào vẫn không thay đổi.

Lưu Diệc Phi xuất hiện đầy thần thái tại Liên hoan phim quốc tế ở Ma Cao, netizen vẫn chê vì điều này? - Ảnh 11
Lưu Diệc Phi có dự án Đi Đến Nơi Có Gió đóng chính cùng Lý Hiện chuẩn bị lên sóng trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Hiện tại, Lưu Diệc Phi có dự án Đi Đến Nơi Có Gió đóng chính cùng Lý Hiện chuẩn bị lên sóng trong thời gian tới. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo về các dự án mới nhất của ‘thần tiên tỷ tỷ’.

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