Từng có cơ hội hợp tác với Lưu Diệc Phi nhưng cuộc sống hiện tại của hai sao nam nổi tiếng xứ Hàn này lại khác xa một trời một vực

Sở hữu nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ cùng diễn xuất chuyên nghiệp, Lưu Diệc Phi không chỉ được ưu ái với những dự án điện ảnh trong nước mà còn có cơ hội nên duyên với những tài tử nổi tiếng nước ngoài, phải kể đến là Bi Rain và Song Seung Hun.

Lưu Diệc Phi là một trong những mỹ nhân hiếm có của màn ảnh hoa ngữ. Sở hữu nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ cùng diễn xuất chuyên nghiệp, nàng tiểu hoa không chỉ được ưu ái với những dự án điện ảnh trong nước mà còn có cơ hội nên duyên với những tài tử nổi tiếng nước ngoài, phải kể đến là Bi Rain và Song Seung Hun. Lưu Diệc Phi từng có cơ hội hợp tác cùng hai tài tử điển trai của làng giải trí Hàn Quốc - Ảnh: Internet Được biết, Lưu Diệc Phi từng có thời gian hợp tác với Bi Rain trong dự án điện ảnh Hồng Nhan Lộ Thủy. Dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của Trương Tiểu Nhàn. Bộ phim xoay quanh chuyện tình của cô gái xinh đẹp Hình Lộ (Lưu Diệc Phi) yêu say đắm chàng họa sĩ nghèo Thừa Huân (Bi Rain). Tuy nhiên, tất cả tình yêu tưởng như tuyệt đẹp đó thực chất chỉ là một màn kịch do Thừa Huân dựng lên, sau khi biết sự thật, Hình Lộ đau khổ, nhưng vì yêu quá sâu đậm nên loay hoay không tìm ra lối thoát.

Bi Rain từng đờ đẫn trước nhan sắc của Lưu Diệc Phi mà quên luôn thoại - Ảnh: Internet Trong dự án này, cả hai đã khiến khán giả vô cùng mãn nhãn bởi visual đỉnh cao và kết hợp khá ăn ý, đầy ngọt ngào. Thậm chí, Bi Rain tiết lộ từng đờ đẫn trước vẻ đẹp của Diệc Phi mà quên cả lời thoại: "Điều tôi không thể cầm lòng nổi khi đóng phim là cô ấy quá đẹp. Tôi rất cố gắng để nhớ được câu thoại tiếng Trung. Nhưng có lúc trông thấy cô ấy, tôi quên hết”. Cuộc sống hiện tại của Bi Rain khá viên mãn nhất trong làng giải trí từ khi về một nhà với nữ diễn viên nổi tiếng Kim Tae Hee vào năm 2017 và đón hai công chúa nhỏ chào đời. Bi Rain hiện tại có cuộc hôn nhân viên mãn bên nữ diễn viên Kim Tae Hee - Ảnh: Internet Trái ngược với Bi Rain, Song Seung Hun hiện tại vẫn còn độc thân. Nam tài tử từng hợp tác với Lưu Diệc Phi trong dự án Tình Yêu Thứ Ba. Bộ phim xoay quanh mối quan hệ có duyên không phận giữa nữ luật sư Trâu Vũ (Lưu Diệc Phi) và phó tổng giám đốc Lâm Khải Chính (Song Seung Hun). Họ đến với nhau khi Lâm Khải Chính đã đính hôn cũng như đang phải chịu áp lực lớn trong việc tranh giành quyền lực của tập đoàn với các anh em cùng cha khác mẹ. Cuối cùng, Trâu Vũ và Lâm Khải Chính đã không thể đến được với nhau. Chuyện tình của họ kết thúc trong sự day dứt, đau khổ.

Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun từng hẹn hò nhưng nhanh chóng kết thúc - Ảnh: Internet Từ sau khi tham gia bộ phim này, cặp đôi Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun đã nên duyên với nhau. Sau khi bị chụp lại những hình ảnh bên cặp đôi xác nhận đang hẹn hò gây chấn động làng giải trí xứ Trung lẫn xứ Hàn lúc bấy giờ. Tuy nhiên, tình cảm ngọt ngào của cặp trai tài gái sắc kết thúc sau 2 năm hẹn hò khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.

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