Bạch Lộc sao chép 'đường đi nước bước' đánh bóng bản thân như Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Diệc Phi, liệu có hiệu quả hay mang tác dụng ngược?

Sao quốc tế 03/11/2022 11:56

Mạng xã hội rộ lên thông tin Bạch Lộc đang mua bài để marketing bản thân giống như 'đàn chị' Lưu Diệc Phi và Địch Lệ Nhiệt Ba đã từng.

Bạch Lộc là một trong những nàng tiểu hoa lứa 9x nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ. Cô nàng còn được biết đến là ‘gà cưng’ được ‘biên kịch vàng’ Vu Chính hết mực nâng đỡ. Được mệnh danh là mỹ nhân cổ trang nổi tiếng qua tác phẩm Châu Sinh Như Cố, tuy nhiên, ngoài tác phẩm này ra, nàng tiểu hoa không có tác phẩm nào bạo và không quá nổi bật với những mỹ nhân cùng lứa.

Bạch Lộc sao chép 'đường đi nước bước' đánh bóng bản thân như Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Diệc Phi, liệu có hiệu quả hay mang tác dụng ngược? - Ảnh 1
Bạch Lộc trong Châu Sinh Như Cố - Ảnh: Internet

Thế nhưng, mới đây, mạng xã hội rộ lên thông tin Bạch Lộc đang mua bài để marketing bản thân. Nguyên nhân xuất phát từ việc những ngày gần đây, nàng tiểu hoa liên tục góp mặt trong top đầu hot search Weibo. Dù leo top hot search là thế nhưng lượt tương tác những bài viết về Bạch Lộc lại thấp tới thảm thương, bài có tương tác cao nhất cũng chỉ tới 2.000 like.

Bạch Lộc sao chép 'đường đi nước bước' đánh bóng bản thân như Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Diệc Phi, liệu có hiệu quả hay mang tác dụng ngược? - Ảnh 2
Rộ thông tin Bạch Lộc đang mua bài để marketing bản thân - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả bày tỏ bức xúc có vẻ như Bạch Lộc đang muốn sao chép 'đường đi nước bước' của Lưu Diệc Phi Địch Lệ Nhiệt Ba. Được biết, thời điểm Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi mới lên sóng đã chơi bài marketing vì có hơn 200 hot search liên quan. Trung bình mỗi ngày đoàn phim chạy khoảng 100 chủ đề, trong đó có nhiều bài nội dung hạ thấp dự án khác, tung hô các phim của Lưu Diệc Phi.

Bạch Lộc sao chép 'đường đi nước bước' đánh bóng bản thân như Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Diệc Phi, liệu có hiệu quả hay mang tác dụng ngược? - Ảnh 3
Lưu Diệc Phi đi bài quảng cáo tung hô phim Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet

Còn về phần Địch Lệ Nhiệt Ba, thời điểm showbiz xứ Trung đang hot hình tượng ‘thánh ăn’, khoe trọn khoảnh khắc thưởng thức ngấu nghiến những món ngon trên MXH. Thời điểm đó Nhiệt Ba vừa “bạo hồng” nhờ tác phẩm Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, thế nên cô nàng đã tranh thủ chớp thời cơ và “đu trend” hóa thân thành một cô gái tham ăn. Cũng chính nhờ sự kiện này mà Nhiệt Ba đã nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của khán giả và biệt danh “Ba béo”, “Địch béo” cũng gắn liền với cô.

Bạch Lộc sao chép 'đường đi nước bước' đánh bóng bản thân như Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Diệc Phi, liệu có hiệu quả hay mang tác dụng ngược? - Ảnh 4
Địch Lệ Nhiệt Ba xây dựng hình ảnh 'thánh ăn' - Ảnh: Internet

Trở lại tin đồn đi bài marketing bản thân của Bạch Lộc, cô nàng đã leo thẳng lên top đầu tìm kiếm vì vô tình "đụng hàng" áo thun với Triệu Lộ Tư. Tiếp đó, hai phong cách ngọt ngào của Bạch Lộc cũng lần lượt góp mặt trên hot search, một là tạo hình công chúa đáng yêu với tóc búi cao kết hợp cùng nơ và hoa tai trái tim, cái còn lại là phong cách mùa thu với áo len và mái tóc xoăn nhẹ.

Bạch Lộc sao chép 'đường đi nước bước' đánh bóng bản thân như Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Diệc Phi, liệu có hiệu quả hay mang tác dụng ngược? - Ảnh 5
Bạch Lộc đụng hàng áo với Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet
Bạch Lộc sao chép 'đường đi nước bước' đánh bóng bản thân như Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Diệc Phi, liệu có hiệu quả hay mang tác dụng ngược? - Ảnh 6
Hai phong cách ngọt ngào của Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Nếu như Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba được khán giả cho rằng dù có đi bài marketing hay không thì cũng được đánh giá cao về nhan sắc lẫn năng lực diễn xuất. Còn Bạch Lộc chỉ được nhận xét xinh theo kiểu "hot girl mạng”, còn năng lực diễn xuất cũng không nổi bật, không có nhiều phim bạo như hai đàn chị. Thế nên, cho dù cô nàng có thực sự đi bài marketing như đàn chị hay không cũng chỉ khiến khán giả thêm phần chán ngán.

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Từ khóa:   Bạch Lộc Địch Lệ Nhiệt Ba Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ cbiz

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