Bạch Lộc công khai con gái trong hậu trường phim Ninh An Như Mộng, danh tính của cha đứa trẻ còn khiến dân tình bất ngờ hơn?

Cư dân mạng chuyền tay nhau bức ảnh Bạch Lộc chụp cùng ‘con gái’ tại phim trường Ninh An Như Mộng. Danh tính cha đứa bé còn khiến cư dân mạng bất ngờ hơn.

Bạch Lộc là một trong những gương mặt hot nhất làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Được biết đến là ‘gà cưng’ do Vu Chính một tay nâng đỡ nhưng mỹ nhân vẫn chứng minh với khán giả bằng thực lực của mình với những tác phẩm đình đám, đặc biệt là những dự án cổ trang như Châu Sinh Như Cố, Trường Nguyệt Tẫn Minh,…Gần đây, dự án Ninh An Như Mộng của mỹ nhân vừa quay xong và đang chờ hậu kỳ nên những hình ảnh hậu trường của bộ phim luôn được công chúng quan tâm. Tạo hình của Bạch Lộc trong Ninh An Như Mộng - Ảnh: Internet Mới đây, cư dân mạng chuyền tay nhau bức ảnh Bạch Lộc chụp cùng ‘con gái’ tại phim trường Ninh An Như Mộng. Danh tính 'cha' đứa bé được cư dân mạng phát hiện ra nhanh chóng, không ai khác chính là Trương Lăng Hách.

Cụ thể, diễn viên nhí Mật Đào vừa chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh chụp cùng Bạch Lộc. Trong đó, Mật Đào đã gọi Bạch Lộc là mẫu thân với giọng điệu vô cùng ngọt ngào: "Hạnh phúc quá đi, mình và mẫu thân Bạch Lộc (Khương Tuyết Ninh) của mình". Được biết, trong Ninh An Như Mộng, Mật Đào vào vai con gái Bạch Lộc, mà 'cha' của đứa bé chính là Trương Lăng Hách - người sẽ thành đôi với cô. Theo lời kể của nhân viên đoàn phim, Mật Đào rất quý Bạch Lộc và thường xuyên chạy đến chơi với cô dù hôm đó 2 người không có cảnh quay chung. Bạch Lộc có khoảnh khắc đáng yêu cùng 'con gái' - Ảnh: Internet Theo đó, gia đình Mật Đào cho biết Bạch Lộc không chỉ xinh đẹp mà còn tốt tính, cho nên lúc chia tay, diễn viên nhí đã rất bịn rịn không muốn rời xa cô. Phía Mật Đào tiết lộ rằng cô bé rất muốn được hợp tác với đàn chị một lần nữa.

Danh tính ‘cha’ của ‘con gái’ Bạch Lộc khiến dân tình rộn ràng. Trước đó, Bạch Lộc từng vướng tin đồn hẹn hò với Trương Lăng Hách. Họ được cho là nảy sinh tình cảm trên phim trường Ninh An Như Mộng. Trong video hậu trường, hai người thường xuyên có cử chỉ âu yếm trên trường quay. Trương Lăng Hách bị phát hiện lén lau vụn bánh kem trên mặt Bạch Lộc. Bạch Lộc từng vướng tin đồn hẹn hò với Trương Lăng Hách - Ảnh: Internet Vào ngày sinh nhật của Bạch Lộc, mỹ nam đăng bài viết tình cảm chúc mừng bạn diễn. Không những vậy, team qua đường còn phát hiện Bạch Lộc từng qua đêm ở nhà Trương Lăng Hách. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa lên tiếng đính chính tin đồn này. Dù vậy, vẫn không thể phủ nhận khoảnh khắc đáng yêu của Bạch Lộc và ‘con gái’ khiến dân tình không ngừng khen ngợi và chờ ngày bộ phim Ninh An Như Mộng lên sóng.

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