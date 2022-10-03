Lộ ảnh của Bạch Lộc thời chưa nổi tiếng, cư dân mạng ngỡ ngàng vì có gì đó sai sai?

Sao quốc tế 03/10/2022 16:25

Một cư dân mạng chia sẻ bức ảnh chụp cùng Bạch Lộc vào năm 2016. Thời điểm đó, Bạch Lộc còn là một người mẫu trên mạng, không mấy nổi tiếng. Qua bức ảnh đã phần nào tiết lộ nhan sắc trước đây của Bạch Lộc.

Bạch Lộc là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của Cbiz hiện nay. Cô là một trong những ‘gà cưng’ do một tay Vu Chính nâng đỡ và quản lí. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Bạch Lộc là gương mặt để lại ấn tượng cho khán giả với nhiều phim truyền hình xứ Trung. Tuy nhiên, để có được nhan sắc và chỗ đứng trong làng giải trí như hiện nay, Bạch Lộc đã phải trải qua sự cố gắng thay đổi và hoàn thiện bản thân một cách ngoạn mục.

Lộ ảnh của Bạch Lộc thời chưa nổi tiếng, cư dân mạng ngỡ ngàng vì có gì đó sai sai? - Ảnh 1
Bạch Lộc một trong những ‘gà cưng’ do một tay Vu Chính nâng đỡ và quản lí - Ảnh: Internet

Mới đây, một cư dân mạng chia sẻ bức ảnh chụp cùng Bạch Lộc ở Florence (Ý) vào năm 2016. Người này cho biết, thời điểm đó Bạch Lộc vẫn chỉ là một người mẫu trên mạng, không mấy nổi tiếng, song vì ngoại hình của cô quá xinh đẹp, thu hút nên người này ngỏ ý muốn chụp ảnh cùng. Cô khen ngợi Bạch Lộc là một người đáng yêu, ấm áp, đồng thời hy vọng nữ diễn viên sẽ càng nổi tiếng hơn nữa.

Lộ ảnh của Bạch Lộc thời chưa nổi tiếng, cư dân mạng ngỡ ngàng vì có gì đó sai sai? - Ảnh 2
Lộ ảnh của Bạch Lộc thời chưa nổi tiếng, cư dân mạng ngỡ ngàng vì có gì đó sai sai? - Ảnh 3

 Bạch Lộc thời còn người mẫu trên mạng, không mấy nổi tiếng - Ảnh: Internet

Trong bức ảnh, Bạch Lộc diện chiếc váy hoa nhã nhặn, tinh tế. Có thể thấy, nhan sắc người đẹp phim Châu Sinh Như Cố không mấy thay đổi so với hiện tại, ngoại trừ việc cô đã chỉnh nha. Việc làm lại hàm răng đã nâng tầm nhan sắc của Bạch Lộc, giúp cô thêm xinh đẹp, rực rỡ hơn.

Lộ ảnh của Bạch Lộc thời chưa nổi tiếng, cư dân mạng ngỡ ngàng vì có gì đó sai sai? - Ảnh 4
Bạch Lộc đã chỉnh nha để nâng tầm nhan sắc - Ảnh: Internet

Được biết, Bạch Lộc xuất thân là hot girl trên mạng. Cô chưa từng được học diễn xuất bài bản nhưng lại có ý chí và sự kiên trì. Từ một idol có nhan sắc xinh đẹp, Bạch Lộc từng bước chinh phục khán giả qua các loạt phim như Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương,…

Lộ ảnh của Bạch Lộc thời chưa nổi tiếng, cư dân mạng ngỡ ngàng vì có gì đó sai sai? - Ảnh 5
Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương - Ảnh: Internet

May mắn đến với Bạch Lộc khi cô ký hợp đồng với công ty quản lý của Vu Chính. Người đẹp được biên kịch “vàng” tích cực nâng đỡ và tham gia nhiều dự án phim. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của Bạch Lộc vẫn không được bùng nổ. Đến mức cô từng bị cư dân mạng chê cười là diễn viên nâng mãi cũng không hot.

Thay vì chìm đắm vào vô vọng, Bạch Lộc tập trung cải thiện khả năng diễn xuất của mình thông qua việc đảm nhận nhiều loại vai diễn. Năm 2021, nữ diễn viên chính thức phá tan định kiến hot girl mạng đóng phim của công chúng khi diễn xuất cực đỉnh trong Châu Sinh Như Cố và Một Đời Một Kiếp.

Lộ ảnh của Bạch Lộc thời chưa nổi tiếng, cư dân mạng ngỡ ngàng vì có gì đó sai sai? - Ảnh 6
Châu Sinh Như Cố - Ảnh: Internet

Cảnh khóc của cô trong Châu sinh như cố đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Từ đó, công chúng đã bắt đầu công nhận khả năng diễn xuất tiến bộ của người đẹp. Tên tuổi Bạch Lộc lên như diều gặp gió và liên tiếp được nhiều đạo diễn để ý. Không những thế, nhan sắc nữ diễn viên còn ngày càng thăng hạng, sắc sảo hơn

Thời gian gần đây, Bạch Lộc lộ ảnh qua đêm tại nhà Trương Lăng Hách, bạn diễn trong phim Ninh An Như Mộng. Vào đêm Trung Thu, một người qua đường lại bắt gặp cô đến nhà Trương Lăng Hách lần nữa và còn tự mở cửa vào nhà.

Lộ ảnh của Bạch Lộc thời chưa nổi tiếng, cư dân mạng ngỡ ngàng vì có gì đó sai sai? - Ảnh 7
Bạch Lộc lộ ảnh qua đêm tại nhà Trương Lăng Hách, bạn diễn trong phim Ninh An Như Mộng - Ảnh: Internet

Hiện tại, cư dân mạng đang chia làm hai phe, một phe tỏ ra khá bình tĩnh vì cho rằng đây chính là chiêu “cũ mèm” trong Cbiz của các couple để quảng bá cho phim sắp tới. Một bên cho rằng cả hai còn đang rất trẻ và trên đà phát triển sự nghiệp, chuyện hẹn hò có thể sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ.

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