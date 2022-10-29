Bạch Lộc 'thần thái' trên ảnh bìa tạp chí khiến dân tình mê mẩn, đập tan bình luận 'kém sang' trước đó

Bạch Lộc là một trong những nàng tiểu hoa Cbiz được công chúng quan tâm nhất trong thời gian gần đây. Là ‘gà cưng’ của vị ‘biên kịch vàng’ Vu Chính nên được nâng đỡ hết mực trong những dự án phim ảnh. Mỹ nhân là gương mặt được nhớ đến nhiều nhất qua những vai diễn cổ trang nhưng cũng không ít lần bị nhiều bình luận tiêu cực mỹ nhân có thần thái kém sang so với những mỹ nhân khác.

Bạch Lộc từng được nhận xét có thần thái kém sang so với những mỹ nhân khác - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, Bạch Lộc đã khiến dân tình một phen bất ngờ trong loạt ảnh trên bìa tạp chí tháng 11. Trong loạt ảnh, mỹ nhân có tạo hình cực kì quyến rũ cùng với kiểu trang điểm đầy sắc sảo, son môi đỏ, mái tóc xoăn bồng bềnh. Không những thế, màn bước xuống xe của mỹ nhân cũng chính là điểm nhấn khiến dân tình mê mẩn vì quá thần thái.