Bạch Lộc 'thần thái' trên ảnh bìa tạp chí khiến dân tình mê mẩn, đập tan bình luận 'kém sang' trước đó

Bạch Lộc đã khiến dân tình một phen bất ngờ trong loạt ảnh trên bìa tạp chí khiến dân tình mê mẩn vì quá thần thái.
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Bạch Lộc là một trong những nàng tiểu hoa Cbiz được công chúng quan tâm nhất trong thời gian gần đây. Là ‘gà cưng’ của vị ‘biên kịch vàng’ Vu Chính nên được nâng đỡ hết mực trong những dự án phim ảnh. Mỹ nhân là gương mặt được nhớ đến nhiều nhất qua những vai diễn cổ trang nhưng cũng không ít lần bị nhiều bình luận tiêu cực mỹ nhân có thần thái kém sang so với những mỹ nhân khác.
Tuy nhiên, mới đây, Bạch Lộc đã khiến dân tình một phen bất ngờ trong loạt ảnh trên bìa tạp chí tháng 11. Trong loạt ảnh, mỹ nhân có tạo hình cực kì quyến rũ cùng với kiểu trang điểm đầy sắc sảo, son môi đỏ, mái tóc xoăn bồng bềnh. Không những thế, màn bước xuống xe của mỹ nhân cũng chính là điểm nhấn khiến dân tình mê mẩn vì quá thần thái.
Gần đây, Bạch Lộc cũng từng dân tình cũng có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp qua một sự kiện thương hiệu thời trang. Nữ diễn viên diện áo cúp ngực, khoe sắc vóc dáng quyến rũ cùng làn da trắng mịn. Tạo hình đơn giản mà vẫn vô cùng xinh đẹp của Bạch Lộc nhận được rất nhiều sự khen ngợi, thậm chí lấn lướt siêu mẫu Lưu Văn khi đứng chung khung hình.
Có thể nói, qua những loạt ảnh trên có thể thấy Bạch Lộc cũng có thần thái cuốn hút, quyến rũ đập tan đi những bình luận tiêu cực trước đó.