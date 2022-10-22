Sau tin đồn hẹn hò Bạch Lộc - Trương Lăng Hách, Ninh An Như Mộng của cặp đôi đạt thành tích khủng trước thềm sắp lên sóng?

Sao quốc tế 22/10/2022 14:48

Trên nền tảng phát sóng trực tuyến IQIYI vừa thông báo bộ phim Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính đã chính thức đạt thành tích khủng trước thềm sắp lên sóng.

Bạch Lộc được biết đến là ‘gà cưng’ của ‘biên kịch vàng’ Vu Chính cũng như là một trong những tiểu hoa có gương mặt ăn khách nhất trong làng giải trí Hoa Ngữ. Chính vì thế, những dự án mới của Bạch Lộc luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Sau tin đồn hẹn hò Bạch Lộc - Trương Lăng Hách, Ninh An Như Mộng của cặp đôi đạt thành tích khủng trước thềm sắp lên sóng? - Ảnh 1
Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Sau thời gian đóng máy và chờ ngày lên sóng, mới đây, trên nền tảng phát sóng trực tuyến IQIYI vừa thông báo bộ phim Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính đã chính thức cán mốc 1 triệu lượt đặt hẹn xem trước.

Sau tin đồn hẹn hò Bạch Lộc - Trương Lăng Hách, Ninh An Như Mộng của cặp đôi đạt thành tích khủng trước thềm sắp lên sóng? - Ảnh 2
Ninh An Như Mộng chính thức cán mốc 1 triệu lượt đặt hẹn xem trước - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả cho rằng mặc dù Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vướng tin đồn hẹn hò, tưởng đâu sẽ ảnh hưởng đến bộ phim, thế nhưng, bộ phim vẫn nhận được nhiều sự quan tâm cũng như mong đợi của đông đảo khán giả.

Được biết, trước đó, một blogger công khai bằng chứng cho thấy Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đang hẹn hò. Theo đó, nàng “gà cưng” của Vu Chính liên tục bị chụp lại bằng chứng cho thấy đã ở lại nhà bạn diễn qua đêm. Lần đầu tiên cả 2 bị chụp lại là ngày đóng máy Ninh An Như Mộng, tiếp đến là tối trung thu.

Sau tin đồn hẹn hò Bạch Lộc - Trương Lăng Hách, Ninh An Như Mộng của cặp đôi đạt thành tích khủng trước thềm sắp lên sóng? - Ảnh 3
Bạch Lộc và Trương Lăng Hách từng vướng tin đồn hẹn hò - Ảnh: Internet

Trương Lăng Hách là tân binh vừa nổi lên cách đây không lâu khi vào vai nam phụ Trường Hành của Thương Lan Quyết. Tin đồn này khiến nam chính Trương Lăng Hách đã mất đi 10.000 fan và leo lên top 1 hotsearch Weibo. Chưa dừng lại ở đó, còn có người sau khi thoát fan quay lại tung loạt tin xấu về nam diễn viên. Trong khi, Bạch Lộc được cho là có người chống lưng, lại nổi tiếng sẵn nên không bị ảnh hưởng gì nhiều đến sự nghiệp.

Sau tin đồn hẹn hò Bạch Lộc - Trương Lăng Hách, Ninh An Như Mộng của cặp đôi đạt thành tích khủng trước thềm sắp lên sóng? - Ảnh 4
rương Lăng Hách đã mất đi 10.000 fan và leo lên top 1 hotsearch Weibo sau tin đồn hẹn hò - Ảnh: Internet

Ninh An Như Mộng được chuyển thể từ tiểu thuyết Khôn Ninh của tác giả Thời Kính. Phim là câu chuyện kể về cuộc đời của Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc) – người không từ thủ đoạn để lên ngôi hoàng hậu. Sau cùng, Tuyết Ninh cũng chẳng thể có được tham vọng đó, thậm chí còn bị ép tự sát. Kiếp sau, để chuộc lại những lỗi lầm mình từng gây ra nàng thề với lòng sẽ tu tâm thay đổi.

Sau tin đồn hẹn hò Bạch Lộc - Trương Lăng Hách, Ninh An Như Mộng của cặp đôi đạt thành tích khủng trước thềm sắp lên sóng? - Ảnh 5
Ninh An Như Mộng - Ảnh: Internet

Hiện tại, các khán giả tiếp tục chờ đợi ngày bộ phim Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách lên sóng để xem nội dung bộ phim có thỏa mãn sự mong đợi của khán giả hay không.

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