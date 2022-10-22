Hành động lạ của Bạch Lộc dành cho Ngu Thư Hân gây xôn xao cộng đồng mạng?

Sao quốc tế 22/10/2022 15:21

Mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin một blogger phát hiện Bạch Lộc đã có hành động lạ dành cho Ngu Thư Hân gây xôn xao cộng đồng mạng.

Bạch LộcNgu Thư Hân là những nàng tiểu hoa nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Ít ai biết, hai chị em này cũng nổi tiếng có một tình bạn đẹp trong showbiz xứ Trung.

Hành động lạ của Bạch Lộc dành cho Ngu Thư Hân gây xôn xao cộng đồng mạng? - Ảnh 1
Ngu Thư Hân - Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin một blogger phát hiện tài khoản Instagram của Bạch Lộc chỉ follow duy nhất một người là Ngu Thư Hân.

Hành động lạ của Bạch Lộc dành cho Ngu Thư Hân gây xôn xao cộng đồng mạng? - Ảnh 2

Hành động lạ của Bạch Lộc dành cho Ngu Thư Hân gây xôn xao cộng đồng mạng? - Ảnh 3
Instagram Bạch Lộc chỉ theo dõi một mình Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet 

Điều này khiến không ít khán giả ngạc nhiên, không ngờ Bạch Lộc và Ngu Thư Hân lại là bạn thân dù chưa có dự án hợp tác cùng nhau. Nhiều fan hâm mộ cho biết, thực tế, hai chị đẹp đã quen biết và thân thiết từ lâu vì lúc tham gia chương trình thực tế Keep Running, Bạch Lộc từng gọi điện cho Ngu Thư Hân để thực hiện nhiệm vụ của chương trình.

Hành động lạ của Bạch Lộc dành cho Ngu Thư Hân gây xôn xao cộng đồng mạng? - Ảnh 4

Hành động lạ của Bạch Lộc dành cho Ngu Thư Hân gây xôn xao cộng đồng mạng? - Ảnh 5

Hành động lạ của Bạch Lộc dành cho Ngu Thư Hân gây xôn xao cộng đồng mạng? - Ảnh 6
Bạch Lộc - Ngu Thư Hân là cặp chị em thân thiết của showbiz xứ Trung - Ảnh: Internet 

Một khán giả khác cũng cho rằng hai người này đúng là có nhân duyên với nhau, nhất là sự xoay vòng đóng cặp nam chính trong những dự án của họ. Ngu Thư Hân đóng cặp với Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết, sắp tới Vương Hạc Đệ có thể đóng cặp với Bạch Lộc trong Trêu Nhầm. Còn cặp đôi Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vừa đóng máy xong dự án Ninh An Như Mộng, sắp tới Ngu Thư Hân có thể sẽ tái hợp với Trương Lăng Hách trong Vân Chi Vũ. Khán giả này cũng cho hay, có khả năng vì quá thân thiết nên hai chị em đã giới thiệu tài nguyên phim cho nhau.

Hành động lạ của Bạch Lộc dành cho Ngu Thư Hân gây xôn xao cộng đồng mạng? - Ảnh 7
Bạch Lộc - Trương Lăng Hách trong Ninh An Như Mộng và Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin về đôi bạn thân Bạch Lộc và Ngu Thư Hân vẫn đang được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Các khán giả mong chờ cả hai sẽ hợp tác trong một dự án mới ở tương lai không xa.

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