Tân Tiên Kiếm phát hành poster chính thức hé lộ dàn cast trẻ, liệu có được qua được cái bóng của Hồ Ca - Lưu Diệc Phi ở phiên bản cũ?

Sao quốc tế 04/11/2022 15:58

Bộ phim Tân Tiên Kiếm đã phát hành poster chính thức của các nhân vật. Netizen đặt lên bàn cân so sánh với Hồ Ca - Lưu Diệc Phi ở phiên bản cũ.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp là game nổi tiếng ở Trung Quốc và từng được chuyển thể thành phim truyền hình vào năm 2005. Bộ phim từng "gây sốt" nhiều nước châu Á cũng như là cột mốc trong sự nghiệp của các diễn viên tham gia bộ phim thời điểm đó.

Tân Tiên Kiếm phát hành poster chính thức hé lộ dàn cast trẻ, liệu có được qua được cái bóng của Hồ Ca - Lưu Diệc Phi ở phiên bản cũ? - Ảnh 1
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp từng "gây sốt" nhiều nước châu Á cũng như là cột mốc trong sự nghiệp của các diễn viên tham gia bộ phim thời điểm đó - Ảnh: Internet

Chính vì độ nổi như cồn của bộ phim mà đã được Tencent đầu tư sản xuất ở phiên bản mới. Mới đây, bộ phim Tân Tiên Kiếm đã phát hành poster chính thức của các nhân vật. Được biết phiên bản làm lại có sự tham gia diễn xuất của dàn cast gồm Hà Dữ vai Lý Tiêu Dao, Dương Vũ Đồng vai Triệu Linh Nhi, Từ Hảo vai Lâm Nguyệt Như, Lý Xuyên vai Lưu Tấn Nguyên, Hồ Ý Hoàn vai A Nô, Diệp Thịnh Giai vai Đường Ngọc, Vương Kính Tùng vai Bái Nguyệt giáo chủ, Ngô Việt vai Tử kiếm tiên...

Tân Tiên Kiếm phát hành poster chính thức hé lộ dàn cast trẻ, liệu có được qua được cái bóng của Hồ Ca - Lưu Diệc Phi ở phiên bản cũ? - Ảnh 2Tân Tiên Kiếm phát hành poster chính thức hé lộ dàn cast trẻ, liệu có được qua được cái bóng của Hồ Ca - Lưu Diệc Phi ở phiên bản cũ? - Ảnh 3Tân Tiên Kiếm phát hành poster chính thức hé lộ dàn cast trẻ, liệu có được qua được cái bóng của Hồ Ca - Lưu Diệc Phi ở phiên bản cũ? - Ảnh 4Tân Tiên Kiếm phát hành poster chính thức hé lộ dàn cast trẻ, liệu có được qua được cái bóng của Hồ Ca - Lưu Diệc Phi ở phiên bản cũ? - Ảnh 5Tân Tiên Kiếm phát hành poster chính thức hé lộ dàn cast trẻ, liệu có được qua được cái bóng của Hồ Ca - Lưu Diệc Phi ở phiên bản cũ? - Ảnh 6Tân Tiên Kiếm phát hành poster chính thức hé lộ dàn cast trẻ, liệu có được qua được cái bóng của Hồ Ca - Lưu Diệc Phi ở phiên bản cũ? - Ảnh 7

Tân Tiên Kiếm phát hành poster chính thức hé lộ dàn cast trẻ, liệu có được qua được cái bóng của Hồ Ca - Lưu Diệc Phi ở phiên bản cũ? - Ảnh 8
Tân Tiên Kiếm đã phát hành poster chính thức của các nhân vật - Ảnh: Internet

Tân Tiên Kiếm Kỳ Hiệp có kịch bản xoay quanh câu chuyện của Lý Tiêu Dao, một người luôn thích cuộc sống tự do tự tại, chỉ biết vài môn võ nhưng lại muốn làm thiên hạ đệ nhất cao thủ. Trên đường đi tìm thuốc cứu người vô tinh gặp được hậu nhân của Nữ Oa là một cô gái nửa người nửa rắn tên Triệu Linh Nhi, giữa hai người phát sinh chuyện tình cảm động đất trời nhưng không thể ở bên nhau vì Linh Nhi lựa chọn hy sinh thân mình để đối lấy bình an cho nhân thế.

Được biết, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp từng làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ. Tác phẩm này mở đường cho dòng phim tiên hiệp ăn khách sau này, đồng thời làm tiền đề để các diễn viên như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa trở thành tên tuổi đình đám trong làng giải trí Hoa ngữ.

Tân Tiên Kiếm phát hành poster chính thức hé lộ dàn cast trẻ, liệu có được qua được cái bóng của Hồ Ca - Lưu Diệc Phi ở phiên bản cũ? - Ảnh 9Tân Tiên Kiếm phát hành poster chính thức hé lộ dàn cast trẻ, liệu có được qua được cái bóng của Hồ Ca - Lưu Diệc Phi ở phiên bản cũ? - Ảnh 10

Tân Tiên Kiếm phát hành poster chính thức hé lộ dàn cast trẻ, liệu có được qua được cái bóng của Hồ Ca - Lưu Diệc Phi ở phiên bản cũ? - Ảnh 11
Dàn cast cũ của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp trước đó - Ảnh: Internet

Chính vì độ thành công của bộ phim mà không ít khán giả e ngại bản mới sẽ không vượt qua cái bóng của bản cũ. Hơn nữa, phiên bản mới hội tụ những gương mặt trẻ nên khó tránh khỏi sự so sánh với các thần tượng trong lòng khán giả trước đó. Chính vì thế, để bộ phim có thể thành công đòi hỏi diễn xuất của diễn viên mới phải có sự đột phá và nổ lực rất lớn.

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