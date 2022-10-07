Lưu Diệc Phi chứng minh visual 'cực xịn', chỉ là ảnh dắt chó đi dạo nhưng đẳng cấp như chụp ảnh bìa tạp chí?

Lưu Diệc Phi vừa chia sẻ lên trang cá nhân những hình ảnh đi dạo chơi cùng bạn bè sau thời gian hoạt động nghệ thuật căng thẳng. Visual cực xịn của mỹ nhân khiến cộng đồng mạng xuýt xoa khen ngợi.
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Lưu Diệc Phi là một trong những biểu tượng sắc đẹp nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ. Từ thành công Thần Điêu Đại Hiệp, Lưu Diệc Phi lại gây sốt mạng xã hội gần đây khi trở lại thể loại phim truyền hình sau 16 năm với bộ phim Mộng Hoa Lục và nhận nhiều tiếng vang lớn. Ở tuổi 34, Thần Tiên Tỷ Tỷ ngày càng xinh đẹp, đẳng cấp và chưa bao giờ khiến người hâm mộ cảm thấy thất vọng, hoài nghi về nhan sắc của mình.
Mới đây, Lưu Diệc Phi vừa chia sẻ lên trang cá nhân những hình ảnh đi dạo chơi cùng bạn bè sau thời gian hoạt động nghệ thuật căng thẳng. Có thể thấy, Thần Tiên Tỷ Tỷ mặc một chiếc đầm ngắn trẻ trung cá tính kết hợp cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, khoe trọn nét đẹp thanh thuần những cũng không kém phần sang trọng. Nhân dịp không có lịch trình, Lưu Diệc đã dành thời gian rảnh để nghỉ ngơi, theo đó dắt theo chủ củn của mình đi dạo cũng như gặp gỡ bạn bè thân thiết.
Mặc dù chỉ là những thước hình chụp lại khoảnh khắc thường ngày nhưng visual cùng khí chất sang chảnh của Lưu Diệc Phi đã khiến dân tình đều không khỏi xuýt xoa "Thần Tiên Tỷ Tỷ dắt cún đi dạo thôi mà cũng đẳng cấp không khác gì đang chụp ảnh bìa tạp chí”. Mặc dù khung cảnh bình dị nhưng vẫn nhan sắc của nữ diễn viên vẫn nổi bật thu hút trọn mọi ánh nhìn.
Nhiều khán giả cho rằng, diện mạo của Lưu Diệc Phi trẻ trung và vượt trội hơn hẳn so với các bạn đồng trang lứa dù khối lượng công việc dày đặc. Với những lời nhận xét này, không ít khán giả cho rằng đây là điều không có gì lạ bởi Diệc Phi là nghệ sĩ nên cô nàng sẽ có diện mạo nổi bật hơn người bình thường.
Hiện tại, sau Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc Phi còn có bộ phim đã bấm máy Đi Đến Nơi Có Gió hợp tác cùng Lý Hiện. Các khán giả vẫn tiếp tục mong chờ những thông tin tiếp theo từ người đẹp Lưu Diệc Phi.