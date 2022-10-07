Lưu Diệc Phi chứng minh visual 'cực xịn', chỉ là ảnh dắt chó đi dạo nhưng đẳng cấp như chụp ảnh bìa tạp chí?

Lưu Diệc Phi là một trong những biểu tượng sắc đẹp nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ. Từ thành công Thần Điêu Đại Hiệp, Lưu Diệc Phi lại gây sốt mạng xã hội gần đây khi trở lại thể loại phim truyền hình sau 16 năm với bộ phim Mộng Hoa Lục và nhận nhiều tiếng vang lớn. Ở tuổi 34, Thần Tiên Tỷ Tỷ ngày càng xinh đẹp, đẳng cấp và chưa bao giờ khiến người hâm mộ cảm thấy thất vọng, hoài nghi về nhan sắc của mình.

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi đánh dấu sự trở lại phim truyền hình của mỹ nhân - Ảnh: Internet

Mới đây, Lưu Diệc Phi vừa chia sẻ lên trang cá nhân những hình ảnh đi dạo chơi cùng bạn bè sau thời gian hoạt động nghệ thuật căng thẳng. Có thể thấy, Thần Tiên Tỷ Tỷ mặc một chiếc đầm ngắn trẻ trung cá tính kết hợp cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, khoe trọn nét đẹp thanh thuần những cũng không kém phần sang trọng. Nhân dịp không có lịch trình, Lưu Diệc đã dành thời gian rảnh để nghỉ ngơi, theo đó dắt theo chủ củn của mình đi dạo cũng như gặp gỡ bạn bè thân thiết.