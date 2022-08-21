Lý do gì mà các mỹ nam Hoa Ngữ giành nhau đóng chính trong phim của Lưu Diệc Phi?

Mặc dù vẫn đang là cái tên không được lòng nhiều người, song nói về độ nổi tiếng, 'thần tiên tỷ tỷ' chắc chắn hơn khối người. Vì vậy mà phim có cô làm nữ chính đều thu hút rất nhiều sao nam đình đám đến tranh vai chính.
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Trở lại đóng phim truyền hình với Mộng Hoa Lục, tên tuổi Lưu Diệc Phi một lần nữa được hâm nóng, trở thành cái tên được quan tâm nhất nhì Cbiz. Thế nhưng, hot nhờ phim một thì được quan tâm bởi lùm xùm 10. Lưu Diệc Phi liên tiếp bị fan các nhà tiểu hoa tiểu sinh ghét bỏ vì bị nghi chạy makerting bẩn. Không chỉ kéo dẫm phim khác còn hạ bệ, dìm hàng dàn lưu lượng đình đám.
Chẳng thế mà chưa vui với thành tích tốt của Mộng Hoa Lục được bao lâu, tên tuổi của Lưu Diệc Phi đã bị ảnh hưởng. Mặc dù vẫn đang là cái tên không được lòng nhiều người, song nói về độ nổi tiếng, thần tiên tỷ tỷ chắc chắn hơn khối người. Vì vậy mà phim có cô làm nữ chính đều thu hút rất nhiều sao nam đình đám đến tranh vai chính, cụ thể như Trường Lăng.
Dự án Trường Lăng vốn đã lên kế hoạch từ khá lâu, trước đây nữ chính từng dự đoán là Cổ Lực Na Trát và Lưu Thi Thi. Song sau cùng theo nhiều blogger cho biết, bộ này gần như chắc chắn chốt Lưu Diệc Phi vào vai nữ chính. Từ sau khi có tin Lưu Diệc Phi sẽ đóng chính Trường Lăng, bộ phim này mặc sức cua dàn sao nam đình đám đóng vai chính.
Xa nhất là Trương Lăng Hách, kế đó tới Trần Triết Viễn. Và có vẻ hai cái tên này không đủ hot nên Trường Lăng tiếp tục có thêm đồn đoán, rằng Lưu Diệc Phi sẽ kết hợp cùng Dương Dương, Vương Nhất Bác, Trương Bân Bân, Tiêu Chiến...
Nguyên dàn sao nam đều đã cua qua nhưng Trường Lăng vẫn chưa thấy công bố dàn diễn viên chính thức. Gần nhất, có blogger lại cho biết Hứa Khải cũng đã đến thử vai diễn này. Tuy nhiên có vẻ đây cũng không phải lựa chọn của Trường Lăng, bởi sau đó nam diễn viên đã xác nhận đóng Tiên Kiếm 6 cùng Ngu Thư Hân.