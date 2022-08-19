Khi dàn sao Hoa Ngữ gặp sự cố nghề nghiệp: Triệu Lệ để lại di chứng ở lưng, Lưu Diệc Phi liên tục gặp sự cố vì xả thân hết mình cho vai diễn

Sao quốc tế 19/08/2022 22:35

Trong quá trình quay phim, không ít ngôi sao Hoa ngữ từng không may gặp sự cố và để lại hậu quả tới tận bây giờ, làm người hâm mộ xót xa.

Lưu Diệc Phi

Khi dàn sao Hoa Ngữ gặp sự cố nghề nghiệp: Triệu Lệ để lại di chứng ở lưng, Lưu Diệc Phi liên tục gặp sự cố vì xả thân hết mình cho vai diễn - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

 

Mặc dù dính hơi nhiều ồn ào nhưng Mộng Hoa Lục có thể nói là màn comeback hết sức thành công của Lưu Diệc Phi sau 12 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Ngoài nhan sắc nổi trội, diễn xuất có tiến bộ, “thần tiên tỷ tỷ” còn được khen ngợi vì sự chuyên nghiệp, tự mình thực hiện những cảnh quay khó nhằn mà không cần nhờ vả diễn viên đóng thế.

Tuy nhiên, việc thực hiện đi thực hiện lại cảnh bị “nhúng nước” đã khiến cho chấn thương cũ ở phần cổ của người đẹp họ Lưu tái phát, khiến netizen không khỏi xót xa.

Trước đây, khi ghi hình bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp, Lưu Diệc Phi từng phải thực hiện những cảnh đánh võ khó nhằn và thường xuyên treo dây thép, gây ảnh hưởng đến phần cổ của cô, tới nay vẫn chưa thể chữa lành.

Có thể nhiều năm qua, Lưu Diệc Phi luôn gây tranh luận về diễn xuất, bị mang danh “thảm họa phòng vé” nhưng về độ chuyên nghiệp thì người đẹp này chưa bao giờ khiến các fan thất vọng. Sẵn sàng lăn xả khi đóng phim, Lưu Diệc Phi gặp sự cố liên tục. Thậm chí, đến đạo diễn nổi tiếng khó tính Cao Hy Hy cũng khen ngợi: “Cô ấy là người sẵn sàng liều mình vì vai diễn”.

Dù bị thương khi diễn xuất, Lưu Diệc Phi chưa bao giờ kể khổ. Khi bị phóng viên hỏi về những chấn thương ấy, nữ diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp chỉ nói: “Tôi không phải là một người mềm yếu”.

Triệu Lệ Dĩnh

Khi dàn sao Hoa Ngữ gặp sự cố nghề nghiệp: Triệu Lệ để lại di chứng ở lưng, Lưu Diệc Phi liên tục gặp sự cố vì xả thân hết mình cho vai diễn - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Là mỹ nhân hàng đầu Cbiz, Triệu Lệ Dĩnh cũng cần được gọi tên trong danh sách này. Thuở trước, khi góp mặt trong bộ phim Cung Tỏa Trầm Hương, người đẹp họ Triệu chẳng may gặp sự cố khi quay cảnh cưỡi ngựa, ảnh hưởng phần lưng. Thế nhưng, vì không làm chậm tiến độ quay phim, Triệu Lệ Dĩnh chỉ xử lý qua loa vết thương và tiếp tục công việc.

Tuy nhiên, chấn thương này lại dần bị vôi hóa, không chỉ để lại sẹo lồi trên tấm lưng ngọc của Triệu Lệ Dĩnh, mà còn khiến cô thường xuyên bị đau.

Huỳnh Hiểu Minh

Khi dàn sao Hoa Ngữ gặp sự cố nghề nghiệp: Triệu Lệ để lại di chứng ở lưng, Lưu Diệc Phi liên tục gặp sự cố vì xả thân hết mình cho vai diễn - Ảnh 3
Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh: Internet

 

Chiều cao thực của Huỳnh Hiểu Minh luôn là vấn đề được công chúng hết mực quan tâm, bởi lẽ, các “thánh soi” Cbiz đã không ít lần phát hiện tài tử này đi giày độn đế khi tham dự sự kiện. Tuy nhiên, sự thật ngoài lý do “ăn gian” chiều cao, Huỳnh Hiểu Minh thường xuyên đi kiểu giày đặc biệt là để giảm bớt sự đau đớn ở chân trái.

Khi quay bộ phim Bạch Phát Ma Nữ, Huỳnh Hiểu Minh gặp sự cố ảnh hưởng khá nặng chân trái. Vốn dĩ, bác sĩ dặn anh cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng đầy đủ nhưng vì sợ chậm trễ công việc, Huỳnh Hiểu Minh đã vội vã quay lại đoàn phim khi vết thương còn chưa kịp lành. Vì bỏ lỡ thời gian chữa bệnh tốt nhất, Huỳnh Hiểu Minh đến giờ vẫn phải đối mặt với sự đau đớn, chỉ cần đi bộ nhiều một chút thì tái phát.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lưu Diệc Phi Huỳnh Hiểu Minh sao hoa ngữ cbiz

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