'Người tình màn ảnh' của Lưu Diệc Phi bất ngờ đăng tải bài viết 'dài hơi' về dự án mới lên sóng, netizen phát hoảng 'Viết cái gì vậy?'

Sao quốc tế 28/08/2022 15:16

Trần Hiểu vừa chia sẻ bài viết trên trang cá nhân "Viết một bài hay có chiều sâu về Băng Vũ Hỏa".

Gần đây, bộ phim truyền hình điều tra tội phạm Băng Vũ Hỏa với sự tham gia của Trần HiểuVương Nhất Bác đã lên sóng. Mới đây, Trần Hiểu đã chia sẻ "Viết một bài hay có chiều sâu về Băng Vũ Hỏa".

Trong bài viết, Trần Hiếu đề cập đến việc anh đã xuống cầu thang để chạy bộ giảm cân vào tháng 4 năm 2020 "Tôi dùng niềm tin và ý chí tinh thần của mình để chạy nhanh đến cột đèn giao thông đầu tiên, sau đó thì tôi không chạy nổi nữa, tôi mệt quá rồi, tôi chống eo thở hổn hển nói với bản thân, hôm nay đến đây thôi, mày đã cố gắng rồi”.

'Người tình màn ảnh' của Lưu Diệc Phi bất ngờ đăng tải bài viết 'dài hơi' về dự án mới lên sóng, netizen phát hoảng 'Viết cái gì vậy?' - Ảnh 1
Trần Hiểu đã có một bài viết dài về 'Băng Vũ Hỏa' - Ảnh: Internet

 

Trần Hiểu nói thêm vào một đêm tháng 5 năm 2020 khi anh chạy bộ trở về thì phát hiện ra chạy bộ vào buổi tối sẽ ăn không ngon, có vẻ như hiệu quả giảm cân càng rõ ràng hơn “Lúc đó trên TV đang chiếu bộ phim Lực lượng phản ứng 2, tôi cũng không biết tại sao lại chọn bộ phim này. Tôi xem và có một suy nghĩ, tại sao mình lại nhận một bộ phim đau khổ như vậy, đóng bộ nào vui vui một chút thì tốt biết mấy...”. Cuối cùng, Trần Hiểu hài hước kết thúc: “Tạm thời viết tới đây thôi , mỏi tay rồi".

Bài viết dài dòng của Trần Hiểu khiến nhiều khán giả không khỏi hoa mắt nhưng vẫn dành nhiều bình luận hài hước.

-"Hiếm khi nhiều chữ như vậy, nghỉ lễ rồi!"

-"Gõ nhiều chữ quá, bị cuộc đời mài mòn rồi sao? Vẫn thích anh không chịu khuất phục như trước"

-"Viết cái gì vậy?"

-"Cách viết bài này của anh hơi giống một bản tường trình vụ án”.

'Người tình màn ảnh' của Lưu Diệc Phi bất ngờ đăng tải bài viết 'dài hơi' về dự án mới lên sóng, netizen phát hoảng 'Viết cái gì vậy?' - Ảnh 2
Băng Vũ Hỏa là bộ phim thuộc thể loại hình sự phá án - Ảnh: Internet

 

Băng Vũ Hỏa là bộ phim thuộc thể loại hình sự phá án, nội dung chính xoay quanh câu chuyện của cảnh sát trẻ Trần Vũ (do Vương Nhất Bác thủ vai), thành viên của đội Phòng chống ma túy và Ngô Chấn Phong (do Trần Hiểu thủ vai), người từng bị trục xuất khỏi Học viện cảnh sát 5 năm trước vì cha anh dính líu tới tổ chức ma túy.

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