Với thành công đến từ bộ phim Mộng Hoa Lục nên thị trường phim cổ trang – thần tượng cũng bắt đầu hot trở lại. Nhiều dự án phim cổ trang – thần tượng được các ngôi sao nhắm đến, trong đó những bộ như Trường Lăng, Trường Nhai Trường đều trở thành “miếng bánh ngon” trong mắt các diễn viên. Đáng chú ý hơn, bộ phim Trường Nhai Trường của Tencent gần đây đã tạo ra không ít tranh cãi vì có tin đồn về việc nền tảng để Lưu Thi Thi và Trần Hiểu đóng chính.

Đều là 2 gương mặt nổi tiếng của dòng phim cổ trang nên nếu Lưu Thi Thi và Trần Hiểu hợp tác thì thật sự rất đáng để chờ đợi đấy. Chỉ có điều, những thị phi cũng vì thế mà xuất hiện, trong đó người “trúng đạn” nhiều nhất lại chính là Lưu Thi Thi. Theo nguồn tin thì Tencent từng có ý định để Trần Hiểu tái hợp với Angela Baby trong Trường Nhai Trường, dù sao thì 2 ngôi sao 8x này cũng đang có hợp tác sâu với nền tảng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Lưu Thi Thi khiến cô bị đồn là đã cướp mất vai diễn của Angela Baby.

Nhiều netizen cho rằng thật ra thì việc ai cướp vai của ai cũng rất khó nói. Cả Angela Baby và Lưu Thi Thi đều chưa xác nhận đóng Trường Nhai Trường nên không thể khẳng định bà xã Ngô Kỳ Long lấy mất vai của nàng mỹ nhân Vân Trung Ca được. Hơn nữa, khi chưa chính thức xác nhận điều gì thì việc thay đổi diễn viên là chuyện hết sức bình thường mà. Có khi Angela Baby vướng bận lịch trình, không hợp vai hay vì lý do gì đấy mà không tham gia Trường Nhai Trường nữa, sau đó Tencent mới tiếp xúc với Lưu Thi Thi.

Angela Baby - Ảnh: Internet

Nhưng điểm gây ồn ào nhất lại không đến từ vụ cướp vai giữa Lưu Thi Thi và Angela Baby. Vốn dĩ Trần Hiểu đang “làm mưa làm gió” trên màn ảnh thông qua bộ phim Mộng Hoa Lục và hợp tác với Lưu Diệc Phi. Việc Lưu Thi Thi nên duyên với Trần Hiểu khiến cô ấy bị một bộ phận cư dân mạng nghi ngờ là đang bắt chước hướng đi của Lưu Diệc Phi. Nếu như Trần Hiểu hợp tác với bất kỳ người nào khác mà không phải là Lưu Thi Thi thì chẳng ai nói gì, chỉ có điều Lưu Thi Thi ngày trước còn từng bị gọi là “tiểu Lưu Diệc Phi” mà.

Khoảng thời điểm mới bước chân vào làng giải trí, Lưu Thi Thi chỉ được chú ý nhờ gương mặt hao hao giống Lưu Diệc Phi và cô bị gọi là bản sao của thần tiên tỷ tỷ. Năm xưa, Đường Nhân không ký được hợp đồng với Lưu Diệc Phi nên mới chuyển sang chọn Lưu Thi Thi.

Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Nhưng Lưu Thi Thi không nổi tiếng nên việc tiếp thị cô ấy và gán tên của Lưu Diệc Phi vào diễn ra như cơm bữa ấy. Để rồi sau này khi Lưu Thi Thi thành danh với Bộ Bộ Kinh Tâm thì cái mác “bản sao” kia mới dần bị xóa mờ, cô và Lưu Diệc Phi cũng ít bị đặt lên “bàn cân” so sánh.

Lần này Trần Hiểu lật ngược tình thế và hot trở lại khiến anh trở thành gương mặt mà nhiều sao nữ muốn hợp tác. Lưu Thi Thi cũng mong muốn được hợp tác với Trần Hiểu, chỉ có điều chiều hướng của dư luận bây giờ lại không nghiêng về phía cô ấy.

Trần Hiểu - Ảnh: Internet

Nếu Lưu Thi Thi thật sự cùng với Trần Hiểu hợp tác, có thể không phải trong Trường Nhai Trường mà là bất kỳ dự án nào khác thì chắc chắn cô ấy sẽ lại bị đem ra so sánh với Lưu Diệc Phi. Mang danh “tiểu Lưu Diệc Phi” từ trước nên Lưu Thi Thi có thể sẽ yếu thế và nhận phải nhiều bình luận tiêu cực.

Tính đến thời điểm hiện tại thì cả Lưu Thi Thi lẫn Trần Hiểu đều chưa xác nhận về việc họ sẽ hợp tác với nhau nên chưa thể kết luận Lưu Thi Thi có cướp vai Angela Baby và bắt chước theo con đường của Lưu Diệc Phi hay không.