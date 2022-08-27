Đường Yên 'tình cảm' chúc mừng sinh nhật Lưu Diệc Phi, dân mạng ngưỡng mộ tình bạn 8 năm hiếm có của Cbiz

Mới đây, bộ đôi Đường Yên và Lưu Diệc Phi đã khiến dân tình không khỏi dậy sóng vì tình chị em quá đỗi ngọt ngào. Cụ thể, vào ngày 25/8 cũng là dịp sinh nhật của Lưu Diệc Phi, cô bạn thân Đường Yên đã đăng bài lên trang Weibo cá nhân để chúc mừng sinh nhật : “Tây Tây thân yêu, sinh nhật vui vẻ em nhé. Chúc em luôn mạnh khỏe, mọi việc đều thuận lợi, luôn mãi tốt đẹp như vậy, bắn tim nè”. Đáp lại, Lưu Diệc Phi cũng hình luận: “Cảm ơn Đường Đường yêu dấu” , kèm theo đó là biểu tượng hình trái tim .

Được biết, Đường Yên và Lưu Diệc Phi bắt đầu quen biết và thân thiết với nhau khi hợp tác chung trong bộ phim điện ảnh Lộ Thủy Hồng Nhan vào năm 2014. Trong phim, Đường Yên và Lưu Diệc Phi cũng vào vai bạn thân của nhau. Và thế là tình bạn của bộ đôi mỹ nhân này đã duy trì từ phim ra đời thật. Từ đó đến nay, cứ năm nào đến sinh nhật của đối phương, cả 2 đều công khai đăng bài chúc mừng và có những cử chỉ ngọt ngào dành cho nhau, tính đến hiện tại thói quen đó đã được duy trì suốt 8 năm.

Dù hiếm khi có dịp đứng chung sân khấu với nhau hay hợp tác trong các dự án, nhưng thông qua cách nói chuyện của Đường Yên lẫn Lưu Diệc Phi, ai nấy đều có thể cảm nhận được sự thân thiết và chân thành của họ khi nói về nhau.

Dù ít hợp tác cùng nhau nhưng Đường Yên lẫn Lưu Diệc Phi đều dành sự chân thành khi nói về nhau - Ảnh: Internet

Hiện tại, theo đó, từ khóa “Đường Yên chúc mừng sinh nhật Lưu Diệc Phi 8 năm liên tiếp” cũng chiếm trọn No.1 bảng xếp hạng tìm kiếm Weibo.