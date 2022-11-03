Rộ tin Lưu Diệc Phi chuẩn bị báo tin vui cho làng giải trí xứ Trung qua một chi tiết?

Sao quốc tế 03/11/2022 14:48

Mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh của Lưu Diệc Phi được cập nhật mới đây, để lộ một chi tiết cho thấy mỹ nhân chuẩn bị báo tin vui cho làng giải trí xứ Trung.

Lưu Diệc Phi là gương mặt có giá trị được giới truyền thông săn đón hàng đầu trong làng giải trí Hoa Ngữ. Trở lại màn ảnh truyền hình với bộ phim Mộng Hoa Lục sau 16 năm thành công của Thần Điêu Đại Hiệp, ‘thần tiên tỷ tỷ’ lại một lần nữa khẳng định tài năng diễn xuất lẫn nhan sắc không tuổi của mình.

Rộ tin Lưu Diệc Phi chuẩn bị báo tin vui cho làng giải trí xứ Trung qua một chi tiết? - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh Lưu Diệc Phi lộ vòng 2 lùm xùm trong một sự kiện gần đây. Cụ thể, 'thần tiên tỷ tỷ' diện đầm đuôi cá, được đính kết cầu kỳ từ hàng nghìn cánh hoa làm bằng vải lụa organza. Đặc biệt, thiết kế có phần xuyên thấu khoét ngực sâu và sau lưng giúp mỹ nhân càng thêm quyến rũ, nhưng vẫn đảm bảo được sự trang nhã vừa đủ.

Rộ tin Lưu Diệc Phi chuẩn bị báo tin vui cho làng giải trí xứ Trung qua một chi tiết? - Ảnh 2
Lưu Diệc Phi quyến rũ khi diện đầm đuôi cá, được đính kết cầu kỳ từ hàng nghìn cánh hoa làm bằng vải lụa organza - Ảnh: Internet

Chuyện không có gì đáng nói khi một số khán giả nhận thấy nữ diễn viên trông có vẻ tròn trịa hơn trước. Do bộ váy ôm sát người đã để lộ vòng 2 bất thường khiến không ít người nghi ngờ mỹ nhân đang chuẩn bị đón tin vui.

Rộ tin Lưu Diệc Phi chuẩn bị báo tin vui cho làng giải trí xứ Trung qua một chi tiết? - Ảnh 3
Bộ váy ôm sát người đã để lộ vòng 2 bất thường khiến không ít người nghi ngờ Lưu Diệc Phi đang chuẩn bị đón tin vui - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, fan hâm mộ của Lưu Diệc Phi đã vào đính chính là do thần tượng đang tăng cân vì Lưu Diệc Phi thuộc thể trạng dễ tăng cân, chỉ cần ăn uống “thả ga” 1 thời gian là thân hình sẽ tròn lên.

Đây không phải lần đầu tiên, Lưu Diệc Phi khiến công chúng hoang mang về vòng 2 của mình. Gần đây, k tham gia vào sự kiện Đêm hội Điện ảnh Weibo tại Bắc Kinh, nữ diễn viên đã trở thành tâm điểm ánh nhìn với thiết kế lộng lẫy. Tuy vậy, trong bộ ảnh chưa được chỉnh sửa, cư dân mạng đã phát hiện “thần tiên tỷ tỷ” đầy đặn hơn trông thấy, chiếc váy body ôm sát càng làm cô lộ ra phần bụng kém gọn ghẽ.

Rộ tin Lưu Diệc Phi chuẩn bị báo tin vui cho làng giải trí xứ Trung qua một chi tiết? - Ảnh 4
Vào sự kiện Đêm hội Điện ảnh Weibo tại Bắc Kinh, cư dân mạng đã phát hiện “thần tiên tỷ tỷ” đầy đặn hơn trông thấy, chiếc váy body ôm sát càng làm cô lộ ra phần bụng kém gọn ghẽ - Ảnh: Internet

Trong một lần khán, một team qua đường đã chia sẻ khoảnh khắc Lưu Diệc Phi đi mua sắm. Có thể thấy, khi mặc áo phông, quần skinny và blazer ngoài, ‘thần tiên tỷ tỷ’ lộ vòng 2 ngấn mỡ cùng đôi chân "một mẩu".

Rộ tin Lưu Diệc Phi chuẩn bị báo tin vui cho làng giải trí xứ Trung qua một chi tiết? - Ảnh 5
Lưu Diệc Phi lộ vòng 2 ngấn mỡ trong trang phục hằng ngày khi đi mua sắm - Ảnh: Internet

Dù thế nào, vẫn không phủ nhận được nhan sắc lẫn tài năng diễn xuất của Lưu Diệc Phi. Đó là điều mà công chúng không ngừng mến mộ ở ‘thần tiên tỷ tỷ’.

 

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