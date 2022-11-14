Vì sao Lưu Diệc Phi vẫn giữ vững chỗ đứng trong lòng khán giả dù ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, phim điện ảnh thất bại, thậm chí không tham gia gameshow để níu kéo hình ảnh?

Sao quốc tế 14/11/2022 19:17

Lưu Diệc Phi là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất và được yêu thích nhất Cbiz hiện nay. Nhất cử nhất động của “thần tiên tỷ tỷ” đều được cộng đồng mạng quan tâm.

Kể từ những lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh, Lưu Diệc Phi đã được định sẵn là một tên tuổi lớn và quả thực, cô nhanh chóng trở thành một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất và được yêu thích nhất Cbiz hiện nay. Nhất cử nhất động của “thần tiên tỷ tỷ” đều được cộng đồng mạng quan tâm.

Vì sao Lưu Diệc Phi vẫn giữ vững chỗ đứng trong lòng khán giả dù ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, phim điện ảnh thất bại, thậm chí không tham gia gameshow để níu kéo hình ảnh? - Ảnh 1

Nhất cử nhất động của Lưu Diệc Phi đều được cộng đồng mạng quan tâm - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, ‘thần tiên tỷ tỷ’ mới trở lại màn ảnh truyền hình với tần suất rất ít, dự án phim truyền hình chỉ có Mộng Hoa Lục, lâu lâu mới tham dự sự kiện của thương hiệu. So với các mỹ nhân cùng lứa như Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch, họ đều tích cực góp trên phim trường để giữ vững tên tuổi còn Lưu Diệc Phi gần như ở ẩn.

Vì sao Lưu Diệc Phi vẫn giữ vững chỗ đứng trong lòng khán giả dù ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, phim điện ảnh thất bại, thậm chí không tham gia gameshow để níu kéo hình ảnh? - Ảnh 2
Mộng Hoa Lục đánh dấu sự trở lại màn ảnh truyền hình của Lưu Diệc Phi sau 16 năm vắng bóng - Ảnh: Internet

Không những thế, nàng tiểu hoa gần như chưa bao giờ tham gia gameshow, đóng phim điện ảnh cũng thất bại. Tuy nhiên, cái tên Lưu Diệc Phi lại luôn ở trong tâm trí của khán giả, cô vẫn luôn là nàng tiểu hoa hàng đầu chứ không bị đào thải như nhiều người dù cho ít xuất hiện cũng như diễn xuất không được đánh giá cao.

Vì sao Lưu Diệc Phi vẫn giữ vững chỗ đứng trong lòng khán giả dù ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, phim điện ảnh thất bại, thậm chí không tham gia gameshow để níu kéo hình ảnh? - Ảnh 3
Phim điện ảnh Hoa Mộc Lan của Lưu Diệc Phi từng bị chê thảm - Ảnh: Internet

Nguyên nhân là do Lưu Diệc Phi vào nghề khi còn chưa đầy 18 tuổi, thời gian đầu cô liên tiếp tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình. Trong đó có hai vai diễn đặc biệt đã làm lên tên tuổi của cô là vai Triệu Linh Nhi trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp và Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp. Bên cạnh đó, những scandal liên quan đến Lưu Diệc Phi trên mạng cũng rất ít, bởi vậy nên cô mới có thể duy trì nhân khí cao suốt nhiều năm.

Vì sao Lưu Diệc Phi vẫn giữ vững chỗ đứng trong lòng khán giả dù ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, phim điện ảnh thất bại, thậm chí không tham gia gameshow để níu kéo hình ảnh? - Ảnh 4
Vai diễn của Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp và Tiên Kiếm Kỳ Hiệp từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả - Ảnh: Internet

Nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, chắc hẳn Lưu Diệc Phi đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân và đây cũng là một trong những lý do giúp cô ấy có thể giữ vững độ nổi tiếng suốt nhiều năm như vậy.

Đến nay, khi đã bước sang tuổi 35, “quốc bảo nhan sắc” Trung Quốc vẫn không cho thấy bất kỳ sự thay đổi lớn nào về ngoại hình so với trước đó. Trong giới giải trí có trăm hoa đua sắc rạng ngời nhưng “thần tiên tỷ tỷ” lại toát lên thần thái hiếm có. Khí chất của Lưu Diệc Phi trong trẻo, thoát tục, nhìn nhẹ nhàng nhưng cực kỳ hút mắt.

Vì sao Lưu Diệc Phi vẫn giữ vững chỗ đứng trong lòng khán giả dù ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, phim điện ảnh thất bại, thậm chí không tham gia gameshow để níu kéo hình ảnh? - Ảnh 5
'Thần Tiên Tỷ Tỷ' sở hữu thần thái hiếm có dù trải qua bao nhiêu năm làm nghệ thuật - Ảnh: Internet

Không những thế, phòng làm việc của Lưu Diệc Phi rất biết cách quảng bá hình ảnh cho nàng tiểu hoa. Đa phần họ đào lại những hình ảnh cũ nhưng cách đi bài của họ sẽ khiến khán giả gợi nhớ hình ảnh quá khứ để khắc sâu nhiều hơn trong tâm trí khán giả.

Vì sao Lưu Diệc Phi vẫn giữ vững chỗ đứng trong lòng khán giả dù ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, phim điện ảnh thất bại, thậm chí không tham gia gameshow để níu kéo hình ảnh? - Ảnh 6
Phòng làm việc của Lưu Diệc Phi rất biết cách quảng bá hình ảnh của mỹ nhân - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Lưu Diệc Phi khá may mắn khi con đường nghệ thuật của cô lại thuận lợi một cách khác thường được góp mặt trong những dự án truyền hình nổi tiếng thuở mới đầu vào nghề. Không những thế cô còn sở hữu chiếc nhan sắc đẹp tuyệt trần, thần thái giữ vững qua nhiều năm. Bên cạnh đó cô còn sở hữu ekip hỗ trợ xịn xò. Chính vì thế, dù thường xuyên ở ẩn nhưng ‘thần tiên tỷ tỷ’ vẫn có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả.

 

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