Mới đây, dự án truyền hình Đi Đến Nơi Có Gió do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính vừa phát hành trailer đồng thời xác nhận sẽ lên sóng chính thức từ ngày 3/1/2023, được chiếu đồng thời trên đài truyền hình Hồ Nam và nền tảng trực tuyến MangoTV.

Đi đến nơi có gió là hành trình rời bỏ thành phố đông đúc, chật chội, trở về quê hương để tìm cách cân bằng cuộc sống, thực hiện các mục tiêu mới. Nội dung xoay quanh nhân vật Hứa Đậu Hồng (Lưu Diệc Phi) sau cái chết của người bạn thân, cuộc sống và công việc của cô đều rơi vào bế tắc. Để vực dậy tinh thần, Hứa Đậu Hồng đến thôn Vân Miêu tại Đại Lý nghỉ ngơi. Nơi đây, cô gặp Tạ Chi Dao (Lý Hiện), một người đã từ bỏ công việc lương cao và trở về quê hương để khởi nghiệp. Sau nhiều lần trò chuyện, Tạ Chi Dao mời Hứa Đậu Hồng cùng mình xây dựng khách sạn và khai phá làng du lịch, giúp quê hương đổi mới.

Trước đó khi phát hành teaser giới thiệu, Đi Đến Nơi Có Gió đã gây ấn tượng khi có kịch bản khá giống drama đình đám Điệu Cha Cha Cha Làng Biển do Kim Seon Ho và Shin Min Ah đóng chính của Hàn Quốc.

Giữa khung cảnh cực kì yên bình tại Vân Miêu cũng là bối cảnh chính của bộ phim, Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đều ăn mặc vô cùng giản dị. Nữ diễn viên buộc tóc đuôi ngựa cao, phô rõ các đường nét sắc sảo, thanh tú trên gương mặt. Nhiều người không ngớt lời khen ngợi, cho rằng trông cô nàng trông như gái đôi mươi, đứng từ góc độ này của khung ảnh hoàn toàn không nhận ra được dấu tích thời gian trên gương mặt.

Lý Hiện cũng giữ vững phong độ khi đứng cạnh "chị lớn". Nam diễn viên tóc cắt ngắn gọn gàng, áo thun, quần kaki đóng thùng, bên hông dắt theo một chiếc xe đạp cũ kỹ, cùng Lưu Diệc Phi dạo qua con phố xưa. Khung cảnh hiện lên vô cùng lãng mạn, đậm chất trữ tình. Đặc biệt với chemistry ngọt ngào của cặp đôi đã cùng trải qua câu chuyện tình lãng mạn giữa làng quê yên ả đầy nắng gió.