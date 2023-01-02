Trước thềm lên sóng, đoàn phim Đi Đến Nơi Có Gió khiến dân tình quắn quéo với cảnh hôn của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện

Những ngày qua, dự án Đi Đến Nơi Có Gió do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính đã chính thức xác nhận ngày lên sóng vào 3/1 khiến khán giả vô cùng phấn khởi. Chính vì thế, những khoảnh khắc hậu trường của dự án luôn được khán giả quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện được đoàn phim nhá hàng trước thềm lên sóng. Theo đó, Lưu Diệc Phi xuất hiện đầy chủ động và tiến tới trao nụ hôn cho nam chính Lý Hiện. Dù chỉ đoạn video ngắn nhưng đã khiến dân tình quắn quéo trước màn chemistry ngọt ngào của cặp đôi. Không những thế, khán giả còn dành lời khen cho diễn xuất của ‘thần tiên tỷ tỷ’ vì rất tự nhiên và không hề gượng gạo.

Đi Đến Nơi Có Gió thuộc thể loại tâm lý, chữa lành, về quê lập nghiệp. Nội dung phim kể về nữ chính Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi), một cô gái đến thôn Vân Miêu để để dành thời gian cho bản thân có thể nghỉ ngơi và điều chỉnh tâm trạng. Trước đó, cuộc sống Hồng Đậu vì một số chuyện xảy đến mà khiến trạng thái cô rơi xuống đáy vực, cũng vì vậy mà quyết định đến Vân Miêu.

Tại đây, Hứa Hồng Đậu gặp được Tạ Chi Dao (Lý Hiện) - chàng trai người bản địa từng quyết định từ bỏ công việc lương cao ở thành phố để trở về quê hương sống một cuộc đời bình dị. Trong quá trình tiếp xúc, cả hai dần bị lay động bởi tính cách và lý tưởng của đối phương, để rồi từ đó tình cảm nảy sinh tự lúc nào chẳng hay.