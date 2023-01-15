Lan truyền ảnh đăng ký kết hôn của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện trong Đi Đến Nơi Có Gió khiến khán giả phấn khích

Sao quốc tế 15/01/2023 19:17

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt hình ảnh giấy đăng ký kết hôn của nam nữ chính Đi Đến Nơi Có Gió khiến nhiều khán giả thích thú.

Ngay từ khi cho lên sóng những tập đầu tiên, Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc PhiLý Hiện đã nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ nội dung nhẹ nhàng theo hướng chữa lành, phim chứa các tỉnh tiết vừa hài hước vừa cảm động mang đến cho người xem vô vàn cảm xúc.

Lan truyền ảnh đăng ký kết hôn của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện trong Đi Đến Nơi Có Gió khiến khán giả phấn khích - Ảnh 1

Một điểm cộng khác đó là từ bối cảnh phim cho đến màu phim và góc quay cũng được đầu tư chỉnh chu. Đặc biệt cặp đôi chính Lý Hiện và Lưu Diệc Phi không chỉ sở hữu visual mãn nhãn phù hợp hình tượng nhân vật mà diễn xuất cũng rất chắc tay, mang đến cho người xem cảm giác couple vừa ngọt ngào vừa lãng mạn.

Lan truyền ảnh đăng ký kết hôn của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện trong Đi Đến Nơi Có Gió khiến khán giả phấn khích - Ảnh 2

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt hình ảnh giấy đăng ký kết hôn của nam nữ chính Đi Đến Nơi Có Gió khiến nhiều khán giả thích thú. Ngoại hình đẹp đôi, phản ứng hóa học quá đỉnh khiến cả hai được người xem đẩy thuyền nhiệt tình. Tuy nhiên, ngay sau đó có người tinh ý phát hiện ảnh giấy đăng ký kết hôn của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện thực chất chỉ là sản phẩm của photoshop mà thôi.

Lan truyền ảnh đăng ký kết hôn của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện trong Đi Đến Nơi Có Gió khiến khán giả phấn khích - Ảnh 3

Đi Đến Nơi Có Gió là bộ phim truyền hình thuộc thể loại tâm lý, chữa lành, về quê lập nghiệp, có bối cảnh xoay quanh cuộc sống nông thôn chốn điền viên. Nội dung phim kể về nữ chính Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi), một cô gái đến thôn Vân Miêu để để dành thời gian cho bản thân có thể nghỉ ngơi và điều chỉnh tâm trạng. Trước đó, cuộc sống Hồng Đậu vì một số chuyện xảy đến mà khiến trạng thái cô rơi xuống đáy vực, cũng vì vậy mà quyết định đến Vân Miêu.

Lan truyền ảnh đăng ký kết hôn của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện trong Đi Đến Nơi Có Gió khiến khán giả phấn khích - Ảnh 4

Tại đây, Hứa Hồng Đậu gặp được Tạ Chi Dao (Lý Hiện) - chàng trai người bản địa từng quyết định từ bỏ công việc lương cao ở thành phố để trở về quê hương sống một cuộc đời bình dị. Trong quá trình tiếp xúc, cả hai dần bị lay động bởi tính cách và lý tưởng của đối phương, để rồi từ đó tình cảm nảy sinh lúc nào chẳng hay.

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