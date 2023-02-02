'Đi đến nơi có gió' của Lý Hiện và Lưu Diệc Phi 'chuyển bại thành thắng' như thế nào?

Ngay từ đầu, mô típ phim này được truyền thông Hoa ngữ đánh giá không phù hợp với xu hướng xem phim hiện tại của khán giả. Tuy nhiên, ở những chặng cuối của "Đi đến nơi có gió", phim đã phá vỡ quan niệm "phim không drama sẽ kén khán giả". Bằng chứng là lượng rating phim tăng đều hoặc giữ ở mức ổn định dù trước đó, diễn xuất của Lưu Diệc Phi bị chê.

"Đi đến nơi có gió" không phải là bộ phim mạng nặng yếu tố drama và học thuật. Bộ phim trôi qua với những tình tiết nhẹ nhàng và níu chân khán giả bằng cảnh đẹp và độ ăn ý của bộ đôi chính.

Phim lên sóng đầu tháng 1/2023 - đây là thời điểm nghỉ Tết Dương lịch, tâm lý nhiều người muốn đi du lịch, muốn trải nghiệm sau một năm làm việc vất vả. Chính vì thế, "Đi đến nơi có gió" khiến họ cuốn vào hành trình đó. Thêm nữa, những bộ phim mang tính chữa lành, vỗ về tâm hồn, nạp năng lượng cho một năm mới. Chính vì thế, bộ phim này được xem là liều thuốc tinh thần kịp thời.

Tác phẩm còn có màu phim tươi sáng, trong trẻo và gần gũi với thiên nhiên nên mang lại cảm giác yên bình, thư giãn cho người xem. Không có điều gì phù hợp hơn khi quảng bá du lịch qua phim ảnh. Thay vì lựa chọn coi những vlogs về du lịch, việc ê-kíp xây dựng một bộ phim có cốt truyện rõ ràng và lồng ghép cảnh đẹp vào khiến người xem như hoá thân vào nhân vật để trải nghiệm. Nhiều khán giả cho rằng, điểm "ăn tiền" của tác phẩm nằm ở việc, họ cảm thấy mình như được du lịch qua màn ảnh nhỏ, thậm chí là muốn đến Vân Nam (Trung Quốc) để trải nghiệm các cảnh đẹp trong phim.

Bên cạnh đó, Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đã chinh phục được người xem. Từ một cặp đôi gây tranh cãi về khâu diễn xuất, ở nửa sau phim, cả hai có sự ăn ý hơn. Thậm chí, nét diễn của Lý Hiện nhận về nhiều lời khen vì mang lại cho người xem cảm giác tươi mới, khác hẳn các nhân vật anh từng thủ vai.

"Đi đến nơi có gió" là hành trình mà Hứa Đậu Hồng (Lưu Diệc Phi), một quản lý khách sạn làm việc cật lực, sống tiết kiệm để thực hiện mong ước mua nhà thành phố.

Cuộc sống và công việc của cô rơi xuống dốc vì cái chết của người bạn thân nhất. Cô một thân một mình đến thôn Vân Miêu ở Đại Lý để nghỉ ngơi và điều chỉnh tâm trạng. Tại đó, cô gặp Tạ Chí Dao (Lý Hiện), một người đã bỏ công việc lương cao và trở về lại quê hương để khởi nghiệp, cũng như gặp gỡ một nhóm các bạn đồng trang lứa đến từ các thành phố lớn khác. Sau vài lần gặp gỡ, Tạ Chí Dao mời Hứa Đậu Hồng cùng mình xây dựng khách sạn và khai phá làng du lịch, giúp quê hương đổi mới...