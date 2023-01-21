Dù gây tranh cãi bởi mạch phim 'chậm chạp' nhưng 'Đi Đến Nơi Có Gió' của Lý Hiện và Lưu Diệc Phi vẫn gây ấn tượng vì điều này

Sao quốc tế 21/01/2023 07:12

Việc ra mắt phim đúng thời điểm, cộng với thu hút khán giả nhờ những cảnh quay đẹp về du lịch, "Đi đến nơi có gió" của Lý Hiện và Lưu Diệc Phi cũng mở điểm trên Douban đạt đến 8,1/10 điểm.

Trong đầu năm 2023, khán giả chú ý nhiều đến tác phẩm "Đi đến nơi có gió" do Lưu Diệc Phi, Lý Hiện đóng chính. Việc ra mắt phim đúng thời điểm, cộng với thu hút khán giả nhờ những cảnh quay đẹp về du lịch, "Đi đến nơi có gió" của Lý HiệnLưu Diệc Phi cũng mở điểm trên Douban đạt đến 8,1/10 điểm, qua 90.000 lượt đánh giá.

Đây là điểm số Douban thuộc top cao của những tác phẩm Hoa ngữ những năm trở lại đây. Như vậy, sau "Mộng hoa lục", mỹ nhân họ Lưu bỏ túi thêm một phim có điểm Douban trên 8.

Dù gây tranh cãi bởi mạch phim 'chậm chạp' nhưng 'Đi Đến Nơi Có Gió' của Lý Hiện và Lưu Diệc Phi vẫn gây ấn tượng vì điều này - Ảnh 1

"Đi đến nơi có gió" - bộ phim mang chủ đề chữa lành của Lưu Diệc Phi. Khác với nhiều tác phẩm có đề tài gay cấn, "Đi đến nơi có gió" không lên gân với những drama. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng số điểm này là hợp lý vì phim chậm, nhẹ nhàng nhưng tình huống hài hước khá dồn dập nên không hề chán. Cộng thêm, đây là tác phẩm chữa lành nên không đẩy mạnh drama, sẽ phù hợp với một lượng khán giả nhất định.

Bên cạnh đó, số khác cho rằng lý do phim đạt điểm cao bởi tác phẩm làm rất tốt việc quảng bá du lịch. Đã có nhiều người trẻ khi xem xong muốn "xách ba lô lên và đi". Điều này tạo hiệu ứng tích cho phim. Song, với những khán giả xem phim vì nội dung và tình tiết, họ cho rằng phim không có tình tiết gay cấn và nhịp phim chậm, tạo cảm giác mệt mỏi. Ngoài ra, số khác đánh giá Lưu Diệc Phi yếu kém, đôi khi không biết diễn xuất ở một số phân cảnh như thế nào.

Dù gây tranh cãi bởi mạch phim 'chậm chạp' nhưng 'Đi Đến Nơi Có Gió' của Lý Hiện và Lưu Diệc Phi vẫn gây ấn tượng vì điều này - Ảnh 2

 

Phim xoay quanh Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi), nữ quản lý khách sạn bị rơi vào cú sốc sau khi người bạn thân qua đời đột ngột, bèn bỏ đi du lịch tại một vùng quê yên bình. Ở đó, cô gặp gỡ nhiều con người thân thiện, trong đó có Tạ Chí Dao (Lý Hiện), anh chàng từ bỏ mức lương cao trên thành phố để về quê lập nghiệp, hi vọng phát triển ngành du lịch nơi mình sinh ra.

Trong đó, nhân vật Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi) là mẫu người điển hình của công việc, cứ mải mê chạy theo đồng tiền, chạy theo địa vị nhưng về sau, cô gần như quên mất ước mơ của mình là gì.

Đối lập với Hồng Đậu, Tạ Chí Dao là người có lý tưởng kiên định để dám thực hiện ước mơ. Nhiều khi tiền bạc hay của cải không thể sánh bằng việc được làm những gì mình thích. Điều đó khiến Hồng Đậu ngưỡng mộ Chí Dao và xem anh như là thanh xuân của mình.

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Đoạn hôn nóng bỏng của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện được dân mạng phát hiện trong đoạn quảng cáo phim mới Đi Đến Nơi Có Gió.

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