Trong thời gian ngắn, Lưu Diệc Phi vụt sáng thành sao hạng A bằng cách nào?

Nếu đồng nghiệp cùng thời mất khá nhiều thời gian để tìm thấy hào quang thì Lưu Diệc Phi đã “1 phát ăn ngay” ở vai diễn đầu tay. Kim Phấn Thế Gia được xem là dự án mở đầu thời kỳ hoàng kim của cô cho đến hiện tại. Vốn được đào tạo bài bản cùng nhan sắc “không phải dạng vừa”, “Vương Ngữ Yên” luôn tạo được sức hút mỗi khi xuất hiện. Trong gia tài các vai diễn của sao nữ gốc Vũ Hàn như Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Đại Hiệp, Hoa Mộc Lan,... thì gần như dự án nào cũng tạo nên “bom tấn”.

Lưu Diệc Phi được biết đến là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng của Cbiz. Trải qua nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí , mỹ nhân sinh năm 1987 đã bỏ túi hàng loạt vai diễn để đời cũng như có vị thế nhất định ở giới showbiz.

Đặc biệt, Mộng Hoa Lục - tác phẩm đánh dấu sự trở lại truyền hình sau 16 năm vắng bóng đã giúp nữ minh tinh lên ngôi Thị hậu trong năm 2022. Ngoài cái tên “thống trị” màn ảnh, nhờ nhan sắc “lão hóa ngược” Lưu Diệc Phi cũng là “con cưng” của nhiều nhãn hàng cao cấp trong khu vực và thế giới.

Mới đây, người đẹp khiến người hâm mộ "nở mũi tự hào" khi được xướng tên ở ngôi vị "Thị hậu" - một giải thưởng vô cùng cao quý của điện ảnh Trung Quốc. Nhiều người cho rằng, Lưu Diệc Phi là một trong những sao nữ may mắn của Cbiz. Bởi lẽ, cô không những tiến thân vào showbiz một cách dễ dàng mà còn vụt sáng trở thành sao hạng A chỉ trong một thời gian ngắn.

Việc tiến thân vào showbiz và vụt sáng trở thành sao hạng A trong thời gian rất ngắn của mỹ nhân 8X được cho là xuất phát từ sự ủng hộ cũng như hậu thuẫn từ gia đình.

Bố đẻ của Lưu Diệc Phi là An Thiếu Khang, là một nhân vật tầm cỡ tại Trung Quốc. Ông từng là giảng viên tiếng Pháp tại Đại học Vũ Hán, sau đó có thời gian công tác tại Lãnh sự quán Trung Quốc tại Pháp. An Thiếu Khang sinh ra trong gia đình có nền tảng tri thức khi bố của ông là Khổng Quân, cán bộ của Trường Cao đẳng Y tế Vũ Hán. Mẹ của ông từng công tác tại Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung. Do đó, vốn là ái nữ xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt, ngay từ khi còn nhỏ, Lưu Diệc Phi đã được bố mẹ hướng theo con đường nghệ thuật, học thêm các bộ môn hát, múa và lớp diễn xuất. Vì thế, tài năng của "thần tiên tỷ tỷ" được bộc lộ khá sớm.

Bên cạnh đó, Lưu Diệc Phi sở hữu một nhan sắc quá đỗi ngọt ngào và mỹ miều, và thời điểm bấy giờ, ngành giải trí tại Trung Quốc rất chuộng những mỹ nhân có vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết. Cô có vẻ đẹp thanh tú và cổ điển, thường xuyên được các đạo diễn "đo ni đóng giày" cho các tác phẩm điện ảnh cổ trang ăn khách.