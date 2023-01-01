'Ngã ngửa' khi biết được tên thật của Lưu Diệc Phi, hóa ra gần 2 thập kỷ khuynh đảo nhan sắc Hoa ngữ đều có lý do

Thừa hưởng gen nghệ thuật từ mẹ vốn là diễn viên múa, từ nhỏ Diệc Phi đã muốn trở thành diễn viên. Nhưng mơ ước này không được mẹ và cha nuôi Trần Kim Phi của cô ủng hộ. Năm 14 tuổi, Lưu Diệc Phi về nước một mình, tự nộp đơn thi và trúng tuyển Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc).

Lưu Diệc Phi gắn liền với danh xưng " thần tiên tỷ tỷ " kể từ khi bộ phim Thần điêu đại hiệp bản năm 2006 mà cô đóng cặp với Huỳnh Hiểu Minh được phát sóng. Sau bộ phim này, Lưu Diệc Phi lọt danh sách những nữ nghệ sĩ xinh đẹp, tài năng và hút truyền thông nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ.

Từ khi bước chân vào làng giải trí cho đến nay, nhan sắc thuần khiết, thoát tục của Lưu Diệc Phi luôn khiến hàng triệu trái tim phải thổn thức. Nhà văn Kim Dung từng viết rằng: “Diệc Phi, chỉ sau khi xem vai diễn Vương Ngữ Yên, độc giả mới phải công nhận rằng Kim Dung không hề nói quá”. Bao năm qua, Lưu Diệc Phi vẫn được truyền thông và người hâm mộ gọi là "thần tiên tỷ tỷ" của Trung Quốc. Mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến dư luận xôn xao bởi khí chất tiên tử, vẻ ngoài kiêu sa, khác biệt.

Cùng sự hậu thuẫn của cha nuôi và sự đồng hành của mẹ ruột, Lưu Diệc Phi dần khẳng định vị trí trong làng giải trí, vươn lên trở thành ngôi sao thế hệ 8X nổi tiếng nhất nhì showbiz Hoa ngữ.

So với những nữ diễn viên xinh đẹp như Phạm Băng Băng hay Angelababy thì các đường nét trên gương mặt Lưu Diệc Phi nghiêng về sự cổ điển với gương mặt trái xoan. Vẻ đẹp của cô được nhận xét là hiền hòa, thanh tú có vẻ gì đó khiến người khác giới muốn chở che.

Ngoài ra, đôi mắt của Lưu Diệc Phi tương đối dài, thanh mảnh, đuôi mắt khẽ hướng lên thuộc kiểu mắt phượng thường được nhắc đến trong mỹ học truyền thống Trung Quốc.

Về tên của Lưu Diệc Phi, nhiều người cho rằng đây là tên gốc của cô nhưng thực chất đó là nghệ danh. Tên cô có 4 từ, rất hay và nên thơ.

Lưu Diệc Phi tên khai sinh do cha mẹ đặt cho là An Phượng. Nhưng sau khi cha mẹ ly hôn thì cô đổi thành một cái tên rất tú lệ: Lưu Tây Mỹ Tử. Khi cô tham gia vào ngành giải trí thì được cha nuôi đặt cho hai từ Diệc Phi, từ đó nữ diễn viên được biết đến với nghệ danh là Lưu Diệc Phi. Có vẻ cái tên Diệc Phi thật sự rất thích hợp với cô, bởi ngay từ cái tên đã khiến người hâm mộ cảm nhận được khí chất của nữ diễn viên.

Vốn là con gái của một gia đình trâm anh thế phiệt, ngay từ nhỏ Lưu Diệc Phi đã được bố mẹ hướng theo con đường nghệ thuật, học múa hát và tham gia nhiều chương trình biểu diễn. Cũng chính nhờ thế, có không ít những bức ảnh ghi lại quá trình trưởng thành của nữ diễn viên, cho thấy ngay từ nhỏ cô đã có nhan sắc và khí chất hơn người.