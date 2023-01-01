'Ông hoàng điện ảnh Trung Quốc' Ngô Kinh tiếp tục phủ sóng màn ảnh rộng năm 2023

Theo Sina, Ngô Kinh nhiều khả năng đóng vai phản diện trong Bóng bàn Trung Quốc: Cuộc phản kích nguy hiểm. Anh ở thế đối đầu với nhân vật của Đặng Siêu. Trang tin cho biết đây là lần thứ 2, Ngô Kinh tham gia diễn xuất trong dự án do Du Bạch Mi đạo diễn, Đặng Siêu đóng chính. Anh từng đóng vai khách mời trong Looking Up năm 2019.

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin đoàn phim Bóng bàn Trung Quốc: Cuộc phản kích nguy hiểm do Đặng Siêu , Tôn Lệ , Hứa Ngụy Châu, Đoạn Bác Văn... đóng chính tung trailer và poster quảng bá đầu tiên. Tác phẩm còn gây chú ý với sự xuất hiện của Ngô Kinh .

Trong khi đó, bom tấn Lưu lạc địa cầu 2 Ngô Kinh đóng chính với Lưu Đức Hoa cũng dự kiến ra mắt vào Tết âm lịch 2023. Lưu lạc địa cầu 2 được kỳ vọng vượt thành tích của phần một - từng khuynh đảo phòng vé mùa Tết 2019, với doanh thu 700 triệu USD. Phim ăn khách thứ năm lịch sử phòng vé Trung Quốc.

Trước đó, truyền thông đưa tin Ngô Kinh đảm nhận vai khách mời trong phim chiếu Tết - Tinh thần long mã, trong khi Thành Long đóng vai chính - Lão La. Thành Long cho biết tác phẩm nói về cuộc sống, tinh thần thép của các "võ sư long hổ" - những người chuyên thực hiện cảnh nguy hiểm ở phim hành động. Tài tử nói cả ông và Ngô Kinh đều xuất thân từ đây, vì thế tâm đắc với kịch bản. Tác phẩm là lời cảm ơn cho những đóng góp thầm lặng mà không thể thiếu của võ sư long hổ với phim võ thuật.

Ngô Kinh đóng từ vai chính, phụ đến khách mời trong 3 phim điện ảnh khác nhau vào dịp năm mới. Ảnh: Internet

QQ nhận xét Ngô Kinh hiện là "vũ khí thần kỳ" của điện ảnh Trung Quốc. "Phim có Ngô Kinh không lo bị lỗ" là câu truyền miệng trong showbiz. Vì vậy, nam diễn viên trở thành tên tuổi được nhiều nhà sản xuất săn đón, mời đóng từ vai chính, phụ đến khách mời.

Tuy nhiên, việc Ngô Kinh xuất hiện dày đặc trên màn ảnh với vai trò khách mời hay vai phụ ít đất diễn bị đánh giá lạm dụng chiêu trò để câu kéo khán giả. Điều này về lâu dài có thể khiến nam diễn viên bị ảnh hưởng khi tên tuổi không còn gây bất ngờ.

Ngô Kinh gia nhập làng phim năm 1998, đóng các vai phụ trong Tiểu Lý phi đao, Thiếu Lâm võ vương... Thuở đôi mươi, anh gây ấn tượng với gương mặt bầu bĩnh, được khán giả nhận xét "ngây thơ, đáng yêu kiểu baby". Năm 2005, dù đóng cùng hai tên tuổi Hồng Kim Bảo và Chân Tử Đan, Ngô Kinh vẫn tạo được dấu ấn trong Sát phá lang.

Thoát khỏi vẻ hiền lành, lương thiện trên màn ảnh, anh vào vai sát thủ máu lạnh, với nụ cười nham hiểm, ngạo mạn. Phim có cảnh đấu tay đôi một sống một còn giữa Ngô Kinh và Chân Tử Đan, khai thác lợi thế võ công của hai diễn viên. Đây là tác phẩm bước ngoặt trong sự nghiệp của Ngô Kinh.

Tới năm 2008, Ngô Kinh đóng chính và làm đồng đạo diễn của Lang nha. Theo Sina, tài tử được giới chuyên môn đánh giá cao năng lực diễn xuất lẫn lối đánh chân thực. Với tác phẩm này, Ngô Kinh khẳng định tên tuổi trong giới diễn viên phim hành động Hoa ngữ.

Chân Tử Đan khâm phục Ngô Kinh. Trên trang Wenweipo, anh khen đàn em có thực lực, giàu ý chí. Ngôi sao Diệp Vấn nói: "Cậu ấy bỏ ra ba năm để thực hiện Chiến lang 2, chưa hẳn tôi đã làm được như vậy. Kỷ lục phòng vé của Ngô Kinh vượt quá sức tưởng tượng". Thực lực võ thuật giữa hai sao hành động là đề tài tranh cãi của khán giả nhiều năm qua, Ngô Kinh từng phản hồi điều này: "Là người trong nghề, chi bằng cùng làm phim hay, không nên khiêu chiến, gây thị phi".