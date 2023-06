'Ông hoàng điện ảnh Trung Quốc' Ngô Kinh tiếp tục phủ sóng màn ảnh rộng năm 2023

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin đoàn phim Bóng bàn Trung Quốc: Cuộc phản kích nguy hiểm do Đặng Siêu, Tôn Lệ, Hứa Ngụy Châu, Đoạn Bác Văn... đóng chính tung trailer và poster quảng bá đầu tiên. Tác phẩm còn gây chú ý với sự xuất hiện của Ngô Kinh.

“Ông hoàng phòng vé”, “Ngôi sao võ thuật hàng đầu Trung Quốc” là những mỹ từ khán giả dùng để nói về Ngô Kinh. Ảnh: Internet

Theo Sina, Ngô Kinh nhiều khả năng đóng vai phản diện trong Bóng bàn Trung Quốc: Cuộc phản kích nguy hiểm. Anh ở thế đối đầu với nhân vật của Đặng Siêu. Trang tin cho biết đây là lần thứ 2, Ngô Kinh tham gia diễn xuất trong dự án do Du Bạch Mi đạo diễn, Đặng Siêu đóng chính. Anh từng đóng vai khách mời trong Looking Up năm 2019.