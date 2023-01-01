Đòi lại công bằng sau nhiều năm bị bóc lột, 'tiên nữ đồng quê' Lý Tử Thất vẫn bỏ ngỏ thời gian tái xuất

Sao quốc tế 01/01/2023 08:35

Sau những ồn ào đã qua, "tiên nữ đồng quê" của Trung Quốc muốn cân bằng lại bản thân, chưa vội tái xuất trong thời gian ngắn.

Ngày 27/12/2022, truyền thông Hoa ngữ đưa tin sau nhiều tranh cãi và kiện tụng, blogger số một Trung Quốc Lý Tử Thất đã lấy lại quyền điều hành công ty Tử Thất Tứ Xuyên từ ông chủ cũ, chấm dứt quãng thời gian bị bóc lột, bị lợi dụng danh tiếng.

Đòi lại công bằng sau nhiều năm bị bóc lột, 'tiên nữ đồng quê' Lý Tử Thất vẫn bỏ ngỏ thời gian tái xuất - Ảnh 1

Theo Sina, trước đó, công ty Tử Thất Tứ Xuyên hoạt động nhờ vào danh tiếng của Lý Tử Thất, nhưng cô chỉ nhận được 49% cổ phần, 51% cổ phần còn lại thuộc về công ty quản lý của nữ blogger do CEO Lưu Đồng Minh đứng đầu có tên Vô Niệm Hàng Châu. Ngoài ra, Vô Niệm Hàng Châu còn khai thác 200 sản phẩm, thương hiệu khác nhờ danh tiếng của Lý Tử Thất, nhưng ngôi sao mạng xã hội này chỉ nhận được số tiền lợi nhuận ít ỏi.

Theo thông báo mới nhất, công ty Tử Thất Tứ Xuyên đã hoàn toàn thuộc về Lý Tử Thất với 99% cổ phần, 1% còn lại thuộc về Vô Niệm Hàng Châu, CEO Lưu Đồng Minh rút khỏi công ty vì đã xảy ra tranh chấp với Lý Tử Thất dẫn đến tình cảm phai nhạt.

Đòi lại công bằng sau nhiều năm bị bóc lột, 'tiên nữ đồng quê' Lý Tử Thất vẫn bỏ ngỏ thời gian tái xuất - Ảnh 2

Từ khóa "Lý Tử Thất trở lại" được nhiều người quan tâm, nằm trong top tìm kiếm nổi bật trong ngày trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) những ngày qua. 

Tuy nhiên mới đây, tờ The Paper đưa tin Lý Tử Thất hiện bỏ ngỏ thời gian trở lại. Nguồn tin thân cận với nữ blogger khẳng định "tiên nữ đồng quê" không vội tái xuất trong thời gian ngắn. Cô muốn cân bằng lại bản thân, xác định mục tiêu và hướng đi mới cho cuộc sống và sự nghiệp của mình.

"Lý Tử Thất vừa giải quyết ổn thỏa một sự kiện lớn trong đời và đang trong giai đoạn tái tạo. Cô ấy đã rất khó khăn, mệt mỏi. Vì vậy, không dễ để Lý Tử Thất có thể trở lại ngay. Cô ấy sẽ nghỉ ngơi thêm một thời gian", nguồn tin thân cận với Lý Tử Thất chia sẻ với The Paper.

Đòi lại công bằng sau nhiều năm bị bóc lột, 'tiên nữ đồng quê' Lý Tử Thất vẫn bỏ ngỏ thời gian tái xuất - Ảnh 3

Việc Lý Tử Thất giành lại thương hiệu mang tên mình nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá, sự trở lại của cô không dễ dàng. 

Trước đó, truyền thông Trung Quốc đã nhiều lần mổ xẻ những khó khăn và thiệt hại mà Lý Tử Thất gặp phải trong 500 ngày ngừng hoạt động. Blogger thông báo dừng phát hành video từ tháng 7 năm ngoái để tập trung giải quyết kiện tụng với công ty quản lý, Vô Niệm Hàng Châu. 

Sự suy giảm sức hút của Lý Tử Thất là điều được giới chuyên gia dự báo khi cô tuyên bố ngừng cập nhật video mới từ tháng 7/2021. Thị trường sáng tạo nội dung trên Internet hiện nay chứng kiến sự đào thải lớn. Những blogger như Lý Tử Thất dễ bị khán giả bỏ rơi, quên lãng nếu không chịu làm mới hay biến mất quá lâu. 

Đòi lại công bằng sau nhiều năm bị bóc lột, 'tiên nữ đồng quê' Lý Tử Thất vẫn bỏ ngỏ thời gian tái xuất - Ảnh 4

Caasdata - hãng phân tích số liệu Internet hàng đầu Trung Quốc tiết lộ "tiên nữ đồng quê" đánh mất tổng cộng 8 triệu người hâm mộ trên 4 nền tảng Douyin, Weibo, Kuaishou và Bilibili sau hơn một năm ngừng đăng video mới. Chỉ số tìm kiếm và theo dõi tin tức liên quan tới "tiên nữ đồng quê" giảm sâu trong một năm qua. 

Bên cạnh đó, xu thế xem video ngắn ở Trung Quốc có sự thay đổi lớn trong năm nay. Công chúng chủ yếu xem video có nội dung thực tế, có ích cho cuộc sống hơn là tìm kiếm sản phẩm thiên về nghệ thuật thưởng thức như trước. Do đó, việc trở lại bằng video về cuộc sống nông thôn của Lý Tử Thất có thể bị xem là đi ngược xu thế. 

Từ khóa:   Lý Tử Thất Lý Tử Thất bị bóc lột Vô Niệm Hàng Châu tiên nữ đồng quê blogger

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