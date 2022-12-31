Sau khi bị bắt gặp qua đêm tại nhà Trương Lăng Hách, Bạch Lộc công khai chúc mừng sinh nhật bạn trai tin đồn

Sao quốc tế 31/12/2022 08:27

Mối quan hệ trên mức tình bạn của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách nhận được sự quan tâm. Tuy nhiên, cặp đôi không lên tiếng về nghi vấn hẹn hò.

Trương Lăng HáchBạch Lộc là một trong những cặp đôi “phim giả tình thật” hot nhất Cbiz. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Bạch Lộc nhiều lần bị bắt gặp qua đêm ở nhà đàn em, cả hai cũng dành cho nhau nhiều hành động thân thiết. 

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của hai diễn viên không nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Khi bị khui việc hẹn hò, Trương Lăng Hách chọn cách lảng tránh, không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận dẫn đến fan của tài tử nổi giận. Chỉ sau vài tiếng, lượng người hâm mộ của Trương Lăng Hách giảm tới 10.000.

Sau khi bị bắt gặp qua đêm tại nhà Trương Lăng Hách, Bạch Lộc công khai chúc mừng sinh nhật bạn trai tin đồn - Ảnh 1
Chuyện tình cảm của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách không được công chúng ủng hộ. Ảnh: Internet

Mới đây, nhân dịp sinh nhật 25 tuổi của Trương Lăng Hách, Bạch Lộc để lại bình luận chúc mừng trên trang cá nhân của nam diễn viên. Ngay lâp tức, Trương Lăng Hách phản hồi: "Bánh kem ăn rồi nhé".

Câu nói ẩn ý của Trương Lăng Hách thu hút nhiều sự chú ý, cư dân mạng cho rằng Bạch Lộc đã gửi riêng bánh kem tới tặng "bạn trai tin đồn".

Từ khóa "Bạch Lộc - Trương Lăng Hách" cũng lọt vào top tìm kiếm, cho thấy cư dân mạng rất quan tâm đến chuyện tình cảm của hai ngôi sao.

Cả Trương Lăng Hách và Bạch Lộc đều chọn cách im lặng, không đưa ra bất cứ phản hồi nào về tin đồn hẹn hò âm ỉ suốt thời gian qua. 

Sau khi bị bắt gặp qua đêm tại nhà Trương Lăng Hách, Bạch Lộc công khai chúc mừng sinh nhật bạn trai tin đồn - Ảnh 2
Cặp đôi không lên tiếng về tin đồn hẹn hò. Ảnh: Internet

Theo Sina, Trương Lăng Hách và Bạch Lộc cùng tham gia bộ phim Ninh an như mộng. Tình yêu của họ phát triển trong quá trình hợp tác. Trên phim trường hai diễn viên trao cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ, Trương Lăng Hách từng cẩn thận lau bánh kem trên mặt Bạch Lộc. Bên cạnh đó, trong một lần tham gia livestream, khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, anh cũng vẽ hình Bạch Lộc.

Sau khi bị bắt gặp qua đêm tại nhà Trương Lăng Hách, Bạch Lộc công khai chúc mừng sinh nhật bạn trai tin đồn - Ảnh 3
Bạch Lộc và Trương Lăng Hách được cho là nảy sinh tình cảm khi đóng chung phim "Ninh an như mộng". Ảnh: Internet

Trương Lăng Hách sinh năm 1997, kém Bạch Lộc 3 tuổi. Vừa qua, anh trở thành nam thần cổ trang thế hệ mới, có sự tăng trưởng vượt bậc về lượng người theo dõi trên trang cá nhân, nhờ tiếng vang của tác phẩm Thương lan quyết. Trước đó, Trương Lăng Hách gặp lận đận trong sự nghiệp. Bộ phim Cát tinh cao chiếu mà anh đóng chính không thể lên sóng vì lệnh cấm phim đam mỹ.

Bạch Lộc sinh năm 1994. Dưới bàn tay nâng đỡ của biên kịch vàng Vu Chính, nữ diễn viên từng tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm Phượng tù hoàng, Tây du ký: Nữ nhi quốc, Triều Ca, Học viện quân sự Liệt Hỏa, Chiêu Diêu, Châu sinh như cố và Một đời một kiếp. Hiện tại, cô là tiểu hoa đán có tiếng ở Trung Quốc.

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